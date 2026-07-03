温州都市报 2026-07-03 08:56:35

2026“CHILL一夏”暑期潮玩季的启动仪式主打“简约不简单”：半小时的启幕过后，500架无人机将升空点亮全园，草坪音乐节与河畔市集同步开放。

温州网讯 今晚，温州园博园即将迎来一场“不太一样”的启幕。

2026“CHILL一夏”暑期潮玩季的启动仪式主打“简约不简单”：半小时的启幕过后，500架无人机将升空点亮全园，草坪音乐节与河畔市集同步开放。

启幕之后，从今日持续至月底，五大潮玩板块——亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、重磅盲盒——将接力登场，把“可游赏、可研学、可亲水、可休憩”的一站式体验装进园子里，专治暑假“去哪儿”的选择困难。

亲水纳凉，把夏天泡在水里

三溪水域被改造为全民共享的水上乐园。泡泡水枪大战限时开放，充气闯关赛道零门槛，孩子们戏水集章还能兑换雪糕等周边。

岸上的清凉配置同样到位：冰凉雀友大赛把麻将桌换成冰砖桌面，搓上几圈透心凉；吃瓜大会集套瓜挑战、打卡装置和开瓜仪式于一体，适合全家上阵。

傍晚溪边音乐会开唱，水上仲夏夜电影以天为顶、水为背景，周末还有卡通巡游和水上飞人特技轮番助阵——对想让娃消耗过剩精力的家长来说，这里是个不错的选择。

自然研学，把课堂搬进园子

“我在园博过暑假”将成为这个暑期不少温州中小学生的共同记忆。

南园植物研学、北园古建研学两条主线，搭配夜间生态观察、植物拓染和探秘闯关，把自然和人文知识打包成沉浸式体验。

长三角小记者团将化身“小小讲解员”对话园林设计师，“小候鸟”家庭体验植物科普课堂，万人普惠研学、夜间侦探营、趣探园博智造清凉等项目覆盖不同年龄段。

k歌看剧，园林变身演出场

草坪音乐会、全民好声音大赛、瓯K歌王争霸赛、二次元动漫嘉年华将在7月轮番登场，园林空间变身天然演出场。

文化演绎板块则推出“山水灵运·园梦千年”沉浸式巡游实景剧，以谢灵运永嘉之行为叙事主线，游客可跟随剧情穿行园区；国际风情节联动各国展园，带来快闪式跨文化表演。

“盲盒”彩蛋，隐藏版的小惊喜

除了常设板块，7月的园博园还埋着不少随机掉落的体验：榕荫驿共享舞台的机器人斗舞、童年游戏大作战的丢手绢和跳皮筋、青工荟草坪泡泡交友活动等。这些内容不固定在某一时段，更像散落在园区各处的隐藏菜单，每次来都有可能撞见新玩法。

将近一个月的潮玩季，是园博园的一次主动求变。主办方表示，希望抓住暑期周边游、亲子游、研学游集中释放的窗口，把园区从“逛一次就够”的展园，转化为市民愿意反复到访的休闲目的地。从启幕设计，到轻量化、高互动的内容铺排，都在传递同一个信号：这里不只是一届园博会的遗产，更想成为温州人日常生活中那个“随时可以去坐坐”的地方。

值得一提的是，园博会活动出行助力伙伴——“花小猪打车”为大家送上出行福利。即日起至7月底，扫描下方二维码，即可领取“温州园博园研学专属”5折打车优惠券（起终点定位温州园博园使用）。活动期间共发放1万张5折优惠券，每张最高可抵扣15元，数量有限，先到先得！（优惠券具体使用细则以花小猪App/小程序页面展示为准。）

7月，导航设到温州园博园，趁夏半场，带家人孩子去转转吧！

来 源：温州都市报

原标题： 500架无人机点亮园博 今晚这场启幕“不一样”

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com