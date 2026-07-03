温州日报 2026-07-03 08:31:00

这顿看似平常的午餐，正是“银邻义工食堂”想要传递的“小确幸”。自去年10月运营以来，这间350平方米的食堂已累计服务超4万人次。

温州网讯 “干净、卫生、价格还便宜，这样好的餐馆以前哪里找得到！”日前，位于乐清城南街道宋竹社区的“银邻义工食堂”饭菜飘香，来自安徽的工地工人徐师傅端着餐盘，里面盛着排骨烧萝卜、清炒时蔬和韭菜炒鸡蛋，脸上满是笑容。自从发现“银邻义工食堂”后，徐师傅每天中午都拉着工友一起来，从以前在路边摊“将就吃”“随便吃”，到如今的一荤两素“安心吃”“舒心吃”。

这顿看似平常的午餐，正是“银邻义工食堂”想要传递的“小确幸”。自去年10月运营以来，这间350平方米的食堂已累计服务超4万人次。米饭免费、素菜2元、荤菜4元，一荤两素套餐8元，这样一份“暖心实惠套餐”让户外劳动者吃出了踏实滋味，尤为贴心的是，每位到店的环卫工人每餐还可获赠一份免费时蔬。

银邻义工食堂的诞生，源于乐清市委组织部在基层走访调研时发现，环卫工人、工地工人、外卖快递小哥、网约车和出租车司机等户外劳动者群体普遍面临“做饭不便，路边摊不卫生，快餐店价格偏高”的用餐难题。与此同时，乐清12000余名退休老干部初心不改、热忱不减，普遍心系群众、热心公益，希望能发挥余热、实现“老有所为”，但合适的平台和阵地支持还不多。

如何破解这一“双向难题”？乐清市委组织部给出的答案是：充分发挥老干部资源优势，倾力打造一个公益互助的“银邻义工食堂”。“银”代表银发人才力量，“邻”彰显邻里相亲、守望相助。选址城南街道宋竹社区，正是看中这里交通便利、需求集中，周边集聚垃圾清运中转站、电商园和创业孵化基地，外来务工人员逾万人。

近日，记者在银邻义工食堂采访时看到，早上8点，61岁的张灵芝已准时到岗。这位乐清城南小学退休教师，如今是食堂的“主理人”，从洗菜切菜、打菜盛饭到环境保洁，她事事操心、处处留心，忙碌的身影穿梭在食堂各个角落。

“以前在学校教学生，现在做义工服务，性质不一样，但责任感是一样的。”张灵芝起初只是来参与一次志愿服务，却被这种公益模式深深打动，主动请缨成为食堂的常驻管理者。像她这样的人还有不少，退休老干部周娟娟在参加食堂义工服务后，还发动爱人、小区邻居一起加入义工队伍。一个人的热心善意，渐渐汇聚成一群人的接力。

这份温暖也在持续“反哺”。乐清市多家企业、商协会、金融和慈善机构等组织，连同众多的爱心人士，纷纷为食堂的建设和运营提供各类帮助和支持。

据了解，“银邻义工食堂”下设餐务组、财务组、秩序维护组，350余名义工中，以乐清退休老干部为主体，平均年龄63岁。正是这种“全员志愿服务”的运营模式，极大压缩了人力成本，让平价餐食得以持续稳定供应。

“一餐饭的温度，一座城的温暖”——这句悬挂在食堂墙上的标语，正悄然转化为城市治理中最生动的民生注脚。一餐饭的“小事”背后，既解决了劳动者的吃饭难题，也为退休老干部搭建了实现自我价值的常态化平台，让城市温情在烟火气中脉脉流淌、直抵人心。

来 源：温州日报

原标题： 乐清创新探索“老有所为”新路径 “银邻义工食堂”惠及群众超4万人次

记者 李艺 通讯员 谢远 陈武晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com