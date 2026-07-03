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园博会活动上新！沉浸式剧游体验……

温度新闻客户端 2026-07-03 08:37:42
双龙望阁打卡、黄酒驿站、《瓯越风云》沉浸式剧游体验……7月3日园博会活动上新等你打卡。

　　双龙望阁打卡、黄酒驿站

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原标题： 园博会活动上新！沉浸式剧游体验……

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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