平阳实景红色体验活动释放乘数效应,客流涨了近九成，农家乐忙到加人

温州日报 2026-07-03 08:48:00

为期四天的活动暂告一段落。数据显示，活动期间中共浙江省一大纪念园、中国工农红军挺进师纪念园两大核心场馆累计接待游客6221人次，较去年增长88.97%。

温州网讯 农家乐单日营业额破万，老板临时加人仍忙不过来——这是平阳县“七一”实景沉浸式红色体验活动带来的直观变化。昨天，为期四天的活动暂告一段落。数据显示，活动期间中共浙江省一大纪念园、中国工农红军挺进师纪念园两大核心场馆累计接待游客6221人次，较去年增长88.97%。

活动开展以来热度逐渐升温，好口碑在游客群体中快速扩散，形成了“体验带动传播、传播引流客流”的正向循环，收官当日客流规模达到去年同期的3倍，远超前期预判。这场以“沉浸感”破局的红色文旅活动，不仅推动红色教育从“入耳”走向“入心”，更带动周边餐饮、零售同步升温，释放出强劲的文旅乘数效应。

此次活动打破传统红色场馆静态展陈的固有模式，在通往两大纪念园的必经之路上设置多处实景演绎点位，红色经典朗诵、平阳木偶戏、互动情景剧等本土文艺节目依次呈现。游客不再是“隔着展柜看文物”的旁观者，而是化身历史场景的参与者，全程融入红色历史情境之中，实现了从“站着看”到“一起演”的转变。

模式的创新，带来的是教育感染力的显著提升，也给不同领域的从业者带来思路启发。平阳县鳌江镇高垟村党支部书记林朝候特意带领村“两委”干部前来体验。“把党课搬进革命旧址、把内容融入情景演绎，身临其境的感染力，比单纯听读文件，更能产生共鸣，这种思路对我们村里开展主题党日活动很有借鉴意义。”

温州市新华书店有限公司总经理金峰同样对沉浸式场景的打造印象深刻。他表示，实体书店正处于业态升级的关键期，对平阳红色文旅通过场景营造强化在场感、代入感的做法很有启发，“书店也可以探索打造主题化、情景化的阅读空间，让读者从‘来买书’转向‘来体验文化’，这为我们的空间运营打开了新思路。”

人气聚起来，消费留下来。沉浸式体验拉长了游客的停留时间，也让红色景区周边的经营户实实在在尝到了甜头，凤卧镇“散漫小院”农家乐就是典型缩影。

“这几天忙得脚不沾地，平时7个工人就能运转，临时加了2个人手，我们一家三口全上阵，十几个人从早忙到晚。”农家乐老板郑友桃给记者算了一笔账：6月30日和7月1日两天，店里单日营业额均突破万元，而往年清明、“五一”等节假日，单日营业额也就四五千元，营收几乎翻番。据介绍，“散漫小院”共有10个包厢，目前预订已经排到了7月5日，其中来自宁德的游客团队直接预订了5桌。

不只是农家乐，凤卧、山门镇沿街的山货摊位也迎来客流高峰，笋干、土鸡蛋等本地农特产品销量明显上涨。从走马观花的“过路经济” 到驻足消费的“停留经济”，沉浸式体验正让红色流量切实转化为老区群众的增收增量。

一场活动的火爆，并非偶然，而是平阳“一红三南五里”文旅发展格局的集中见效。近年来，平阳以红色根脉为引领，联动坡南古街、南雁荡山、南麂列岛三大核心景区，在山里、海里、城里、村里、夜里五大场景布局多元业态，推动红色资源与山水、人文、乡村等资源串珠成链。数据显示，2026年1至5月，平阳县全域累计接待游客598.1万人次，同比增长 3.7%；今年“五一”期间，红色核心景区接待人次同比增长12.5%，红色文旅的带动效应持续显现。

【专家点评】

红色旅游需要年轻化新赛道

南京大学城市科学研究院执行院长、文旅研究专家胡小武

平阳县推动红色文旅资源年轻态、时尚感的“活化”和“动化”，是红色资源在新时代下转型升级的积极探索。其核心做法在于，将红色遗存、红色文化记忆、红色经典故事、红色历史空间等资源，包装转化为更契合年轻群体偏好的研学行动、沉浸式体验和赛事活动，使红色景点跳出了静态参观、严肃教化、被动灌输等传统模式，形成全域、全时、全程的“情景体验”和“参与感知”旅游新范式。

这一策略本质上是把平阳的红色资源融入了“红色活力文旅”的全新赛道，以更潮流的方式助力红色资源真正活起来、动起来。从已有的游客数据增长来看，这种模式有效吸引了年轻群体深度参与，在有效带动亲子、研学、运动、休闲等红色旅游热潮的同时，也更好地实现了红色文化和革命精神的代际传承，可以称之为红色旅游开发的“时尚化”“年轻化”“现代化”转向，为革命老区资源活化提供了具有推广价值的实践样本。

来 源：温州日报

原标题： 客流涨了近九成，农家乐忙到加人—— 平阳实景红色体验活动释放乘数效应

记者 陈圆圆 平阳融媒记者 赵哲璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com