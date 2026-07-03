温州日报 2026-07-03 08:51:18

经过三天激烈角逐，“创赢未来”2026创业大赛浙江省决赛暨“奇思妙想浙江行”2026创业大赛总决赛在温州圆满落幕。

温州网讯 经过三天激烈角逐，“创赢未来”2026创业大赛浙江省决赛暨“奇思妙想浙江行”2026创业大赛总决赛在温州圆满落幕。基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目斩获青年专项赛省决赛冠军，多个优质温州本土项目将代表浙江冲击全国选拔赛。

本届大赛由省人力社保厅主办，省社保就业中心、温州市人力社保局、浙江经视承办。大赛首次实现省级创业赛事与全国创业大赛合并举办，包含“科技成果+创业”“产业发展+创业”“职业技能+创业”“民生需求+创业”4个主体赛，以及1个青年创新专项赛，赛事规模再创新高。

大赛自今年3月启动，累计吸引1115个项目报名，经各地层层筛选，55个优质项目入围省决赛，参赛项目覆盖数字经济、人工智能、先进制造、新材料、生物医药、乡村振兴等多个重点领域。其中温州五大本土优质项目昨天站上决赛主舞台， 分别聚焦医用助眠器械、绿色可降解标签、AI数字灵活创业、全民护眼健康、抗肿瘤原创新药，技术优势突出，兼具产业转型与带动就业价值，将代表浙江冲击全国选拔赛。

昨天的决赛还创新设置双阶段比拼模式，各赛道采用“6分钟路演+5分钟问答+1分钟打分”赛制，冠军赛增设“估值大碰撞”特色环节。路演现场，选手围绕技术创新性、商业模式、市场前景、社会价值等维度展开精彩陈述。评委从产业落地、融资规划、风险短板等维度细致点评，为创业项目精准把脉。

大赛同步颁发历年总决赛带动就业奖4个，发布第二批公共创业服务品牌典型案例11个，并特别设置金融授信环节。工商银行浙江省分行为大赛提供专项金融授信，面向全省决赛参赛企业和团队，提供不少于2亿元授信额度，为有融资需求的项目及时提供资金支持。

据介绍，近年来温州深耕民营经济优势，全力推进“青创强城”建设，建成35家创业孵化基地、32个创业街区，累计发放创业担保贷款及贴息1.22亿元。温州率先出台全省首个OPC专项扶持政策，落地17条配套举措，常态化开展AI创业交流活动30余场，打造杭温双城创业联动机制，跻身全国OPC创业城市前五。本次大赛进一步搭建起项目展示、资源对接、政策落地一体化平台，持续激活温州全域创新创业活力，为全省培育新质创业者、壮大创业生态提供温州样板。

来 源：温州日报

原标题： “创赢未来”2026创业大赛浙江省决赛收官

记者 潘淑锦 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com