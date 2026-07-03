温州日报 2026-07-03 09:31:15

近日，温州市慈善总会与温州市人民教育基金会联合发布通知，正式启动2026年度“爱心温州·慈善助学”活动。本次活动共安排200万元专项资金，旨在为我市相对低收入家庭学子提供精准的教育帮扶，助力他们安心追逐求学梦想。

温州网讯 每一个年轻的梦想，都值得被用心守护。近日，温州市慈善总会与温州市人民教育基金会联合发布通知，正式启动2026年度“爱心温州·慈善助学”活动。本次活动共安排200万元专项资金，旨在为我市相对低收入家庭学子提供精准的教育帮扶，助力他们安心追逐求学梦想。

本次助学活动覆盖面广，重点聚焦四大群体：2026年参加中考的初中毕业生及高中段学生；洞头区及永嘉、文成、平阳、苍南、泰顺五个山区县2026级大一新生；就读在温各高校的相对低收入家庭学生；以及建档立卡的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生子女。

资助条件兼顾本地常住家庭与外来建设者子女。除特困、低保、低边家庭外，家庭成员人均年收入为当地同期低保标准3倍且财产状况符合条件的家庭也可申请。同时，父母在市区取得居住证并居住满一年、签订一年以上劳动合同且证明材料齐全的低收入新居民子女也被纳入资助范围。值得注意的是，已由其他社会机构或个人确定为资助对象的低收入家庭学生，不列入本次分配名额。

为确保慈善资金用在刀刃上，200万元资金被划分为四个投放渠道：20万元用于资助市教育局直属学校低收入家庭高中段学生；10万元用于资助建档立卡的残疾大学生及困难残疾人家庭大学生子女；55万元用于资助洞头、永嘉等六地低收入家庭大一新生；115万元用于资助在温高校就读的相对低收入家庭学生。

资助标准明确：高中生每人每年获不低于2000元学习生活补助；大学生每人每年获不低于5000元学费及生活补助。市级资助年限为当年一年，社会定向资助的标准和年限则由资助人自行决定。

本次活动全面推行线上办理。即日起，符合条件的学生可登录“温州市教育社会救助管理系统”（www.wzjyjj.org.cn/zhuxue）填报信息，并上传身份证、困难证明、社保卡等材料。大学新生还需上传高考成绩单和录取通知书。高中段学生由学校审核后报市人民教育基金会，申报截至9月30日；残疾大学生及困难残疾人家庭子女、六地大一新生分别由市残联和当地慈善总会审核后报市慈善总会，申报截止日期均为8月10日；在温高校大学生由学校审核后报市慈善总会，申报截至10月20日。各部门将在申报截止后10个工作日内完成公示与报送，确保将最需帮助的学子筛选出来。

“爱心温州·慈善助学”已持续开展多年，累计投入超7.1亿元，惠及学生23.38万人次，是我市最具温度的民生品牌之一。它不仅纾解了困难学子的燃眉之急，更在他们心中种下了感恩奋进的种子。

来 源：温州日报

原标题： 2026年度“爱心温州·慈善助学”活动启动

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com