做饭常烫伤、筷子拿不稳……可能是非典型癫痫

温州都市报 2026-07-03 09:34:37

近日，温州市中西医结合医院就接诊了一名患者，她的一系列持续一年的“怪异小毛病”，最终被确诊为非典型癫痫。

温州网讯 日常生活中，偶尔走神、失手掉落物品、做饭不慎烫伤，常被大家归结为粗心。医生说，这类反复出现的细微反常表现，可能是神经系统疾病的预警。近日，温州市中西医结合医院就接诊了一名患者，她的一系列持续一年的“怪异小毛病”，最终被确诊为非典型癫痫。

今年42岁的李女士在过去一年里，频繁出现难以解释的突发异常。做饭过程中，她会短暂意识模糊，常常被烫伤后才恢复知觉；吃饭、办公时，手中筷子、物件会毫无征兆突然滑落；工作中也会突然动作停滞、短暂失神，几秒后自行缓解。由于每次发作时间短、恢复快，且没有出现抽搐、倒地等症状，她一直以为是自己状态不佳、做事马虎，迟迟没有就医。随着发作越来越频繁，影响到日常工作和居家安全，她才来到医院就诊。

温州市中西医结合医院神经内科主任医师王永盛根据患者典型的间歇性、短暂性异常表现，初步判断并非普通疲劳所致，高度怀疑非典型癫痫。随后通过视频脑电图、头颅磁共振等精准检查，明确了癫痫诊断。针对病情，医生为李女士制定了规范的个性化药物治疗方案。经过系统治疗，李女士异常发作症状全部消失，恢复了正常生活状态。

据介绍，很多市民习惯认为全身抽搐、口吐白沫、倒地发作才是癫痫症状。事实上，临床中大量患者属于非典型发作，症状十分隐蔽，极具迷惑性。短暂失神、肢体突发失控、莫名幻听幻嗅、无意识重复搓手、咀嚼动作、突发腹部不适等短时异常，都是常见发作形式，很容易被患者和家属忽略，长期得不到确诊治疗。癫痫多由脑部结构性损伤、遗传、代谢紊乱等多种因素诱发，可发生在各个年龄段。疾病本身并不可怕，最怕长期漏诊、延误治疗，不仅影响生活质量，还可能引发烫伤、摔伤、车祸等意外安全事故。

针对此类隐匿性神经系统病症，王永盛提醒，身体反复出现无规律、短暂的异常小动作、意识恍惚、肢体失控等情况，切勿简单归为粗心、劳累，应及时前往神经内科排查病因，通过专业检查明确诊断。

来 源：温州都市报

原标题： 做饭常烫伤、筷子拿不稳……可能是大脑在“异常放电”

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com