温州日报 2026-07-03 09:42:55

温州网讯 7月1日凌晨，龙湾一企业车间突发火情。在企业值班人员还未发现的情况下，中国电信“AI火眼哨兵”智慧消防系统预警识别，经114人工值守复核、多轮紧急联动呼叫、企业现场自救处置，消防人员到场前，现场明火已被彻底扑灭，完成了一场高效闭环的火情应急处置。

7月1日凌晨1时38分03秒，龙湾区天河街道海棠路某企业车间的监控画面中，突然闪过一道火光。

火光出现的瞬间，中国电信“AI火眼哨兵”系统已同步完成了火情图像秒级识别，系统随即向114人工值守坐席推送预警信息，坐席人员立即启动视频二次复核。经人工研判确认疑似火情后，凌晨1时38分34秒，多渠道预警机制同步启动：人工坐席通过电话、短信双线紧急联系企业第一设备责任人。

当时正值凌晨，大部分人都已入睡。114人工值守坐席人员一遍又一遍地拨打电话。在将近10通电话的持续呼叫后，凌晨1时49分许，企业负责人终于接听了电话。

接到预警后，企业负责人当即联系当日车间值班人员赶往现场。凌晨2时02分许，值班人员赶到事发车间，确认火情后立即抄起灭火器进行初期火灾扑救，同时拨打了119报警电话。最终，4个灭火器喷射完毕，现场明火在消防救援人员到场前被全部扑灭。消防救援人员到场后用水对着火部位进行降温，确认无复燃风险后收队归队。

从AI捕捉火光到明火扑灭，一场凌晨的火情被成功扼杀在萌芽阶段。此次处置全程体现了“AI秒级识别—人工坐席复核—持续电话唤醒—企业快速响应”的高效闭环：“AI火眼哨兵”填补了企业车间凌晨无人值守的防控盲区，人工值守坐席用近10通电话打通了“最后一公里”响应链路，企业负责人和值班人员则用4个灭火器守住了财产安全的最后防线。

据了解，“AI火眼哨兵”系统搭载了经千万级真实火情样本训练的多模态识别算法，单张图片识别准确率超98%，即便在夜间环境下也能精准捕捉初期火情信号。同时，系统采用“AI智能识别+人工坐席复核”双重保障机制，有效避免误报漏报，确保每一条预警都精准送达。

来 源：温州日报

原标题： “AI火眼哨兵”精准预警 多方联动高效处置车间突发初期火灾

记者 杜一川 通讯员 潘柏松

本文转自：温州新闻网 66wz.com