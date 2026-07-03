鹿城举办“文明微行动·你行我也行”主题活动
温州网讯 日前，鹿城区五马街道“文明微行动·你行我也行”主题活动在朔门古港考古遗址公园西广场举行。活动通过文明宣传、互动体验、便民服务等形式，把文明实践融入群众生活，让文明理念在潜移默化中深入人心。
当天的活动现场热闹非凡。广场上，捡拾烟头兑换礼品、文明养犬宣传、犬只准养登记“一站式”办理、中医义诊、善亭服务等便民摊位依次排开，吸引不少市民驻足参与。舞台上，群舞、小提琴独奏、独唱等由群众自编自演的节目轮番上演，赢得阵阵掌声，现场洋溢着文明、和谐、欢乐的气氛。
活动现场还举行了聘任和授牌仪式。顺丰、韵达、美团等新就业群体代表获聘“文明微行动合伙人”，4支志愿服务队伍获授“文明微行动共建团队”，八仙楼、百里坊、朔门社区获评“文明养犬共治联盟示范社区”。
近年来，鹿城区坚持把群众作为文明城市建设的主体，聚焦群众关心关注的身边事，以“文明微行动”为载体，引导更多社会力量参与基层治理，让文明理念从“纸面”走向“地面”，从“倡导”变为“行动”。
“每天穿梭在大街小巷，我们不仅是配送员，也是城市文明的观察员。”从事外卖配送工作6年的骑手全益圣说，配送过程中发现环境卫生、安全隐患等问题，他们都会第一时间拍照上报；平时还积极参加社区环境整治、平安巡逻等志愿服务，在服务群众的同时，也为城市文明建设贡献一份力量。
今年以来，鹿城区深入贯彻《温州市文明行为促进条例》，持续深化“浙江有礼·瓯越先行”市域文明新实践，围绕文明养宠、文明观赛（演）、排队守秩序等八大文明微行动，各街镇结合辖区实际，创新宣传载体和活动形式，通过方言宣讲、亲子课堂、互动游戏等群众喜闻乐见的方式，把文明理念融入日常生活场景，引导群众在参与中增强文明意识、养成文明习惯。
来 源：温州日报
记者 庄越 通讯员 鹿文宣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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