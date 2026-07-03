温州抗肿瘤免疫创新药研发项目斩获省决赛冠军
温州网讯 昨天，温州基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目斩获“创赢未来”2026创业大赛浙江省决赛暨“奇思妙想浙江行”2026创业大赛总决赛青年专项赛省决赛冠军。
基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目，据该项目团队介绍，该药作为I类创新药，具有通过调控荷瘤体内抗肿瘤免疫和肿瘤免疫微环境来发挥抗肿瘤作用的特点，有望应用于治疗包括胰腺癌、胃癌、膀胱癌、肾癌、肝癌、肺癌、结直肠癌、黑色素瘤和血液肿瘤在内的“免疫热肿瘤”。“非常高兴能够获得此次大赛青年专项赛省赛冠军，这对我们是极大的肯定，我们将向后续的国赛发起冲击。”基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目核心成员赵云萍说。
此次，基于全新精准靶点的First-in-Class抗肿瘤免疫创新药研发项目与温州市γ波-腺苷光助眠仪、高性能可降解智柔融码标签产业化应用、欢腾OPCAI赋能超级个体、甄闪亮全民眼部健康创业项目这5个优质本土项目登上省级决赛舞台，涵盖科技成果转化、绿色智造、数字创业、民生健康、原创新药赛道。
以上5个参赛项目技术壁垒突出、民生价值鲜明、就业带动能力强劲。欢腾OPCAI赋能超级个体项目和甄闪亮全民眼部健康创业项目分别获得职业技能赛道和民生需求赛道的二等奖；高性能可降解智柔融码标签产业化应用项目获得产业发展赛道三等奖。
来 源：温州晚报
记者 谢施琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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