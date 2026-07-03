温州日报 2026-07-03 10:10:14

温州时尚鞋业产业链对接活动暨2026中国鞋都电商大会将于7月7日在该区丰门街道启幕。

温州网讯 鹿城区昨日举办新闻发布会透露，温州时尚鞋业产业链对接活动暨2026中国鞋都电商大会将于7月7日在该区丰门街道启幕。本次大会以“温州鞋·行世界”为主题，开幕式当天将集中签约全球鞋类时尚创新中心、京东温州鞋靴电商合作伙伴、鞋类产业大孵化器三大高能级项目，精准补齐鞋业设计、渠道、孵化三大短板。

本次签约项目精准聚焦温州鞋业设计研发、线上销售、孵化培育三大核心环节，各有侧重、协同赋能。全球鞋类时尚创新中心由经开区联合设界科技集团共建，提供时尚设计、趋势发布、样鞋打样一体化服务，帮助本地鞋企足不出户对接全国头部设计资源。京东温州鞋靴电商合作项目将启动产业带营销活动，预计有效承接GMV近百亿元，订单同比增长超10%。鞋类产业大孵化器则联动四川大学温州鞋革产业研究院，导入深度契合鞋革产业的优质科技成果，加速培育高成长性科技鞋企。

大会为期9天，采用“开幕式造势+全周期产业对接”模式。十余个产业园分会场同步开放。外贸端依托巨日产业园跨境电商选品会搭建海外买家线上对接通道，西部新城全球链接会暨西岸女鞋原创订货会聚焦原创女鞋打通跨境销售渠道；内销端覆盖贵派、木材、四季青等产业园，轮番开启品牌线下订货会，并增设嘉运线下订货专场，实现内外订单集中释放。

AI赋能与创新人才培育是本次大会另一大亮点。活动依托鞋产业垂直OPC生态孵化园区，推出2026中国鞋都AI+创意大赛，面向个人及2至3人团队征集AI鞋履设计作品，征集活动持续至8月31日。获奖选手可获1至3年免费OPC工位及产业资源对接，优质设计作品纳入资源库优先对接鞋企量产，构建“创意培育—赛事竞技—产业落地”全链条人才培育体系，为鞋都持续输送青年创意与数字化创新力量。

来 源：温州日报

原标题： 2026中国鞋都电商大会7月7日启幕 三大高能级项目将落地

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com