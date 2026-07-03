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前5个月我国知识密集型服务出口增长12.2%

央视网 2026-07-03 10:34:01

　　商务部最新数据显示，今年前5个月，我国服务进出口总额30994.8亿元，同比增长6%，呈现出稳定增长的良好态势。

　　知识密集型服务出口增长较快。1—5月，知识密集型服务出口6677.5亿元，增长12.2%。其中，知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口增长最快，增速分别为64.9%和50.1%。

　　此外，在一系列扩大入境旅游消费政策推动下，前5个月，我国旅行服务出口1885亿元，同比增长31.3%，在前五大服务出口领域中增速最快。

来　源：央视网

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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