前5个月我国知识密集型服务出口增长12.2%
央视网 2026-07-03 10:34:01
商务部最新数据显示，今年前5个月，我国服务进出口总额30994.8亿元，同比增长6%，呈现出稳定增长的良好态势。
知识密集型服务出口增长较快。1—5月，知识密集型服务出口6677.5亿元，增长12.2%。其中，知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口增长最快，增速分别为64.9%和50.1%。
此外，在一系列扩大入境旅游消费政策推动下，前5个月，我国旅行服务出口1885亿元，同比增长31.3%，在前五大服务出口领域中增速最快。
来 源：央视网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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