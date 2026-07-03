新华网 2026-07-03 11:02:36

据欧洲媒体2日披露，欧盟委员会预计将于今年9月公布在欧盟范围内禁止未成年人使用社交媒体的计划。

据欧洲媒体2日披露，欧盟委员会预计将于今年9月公布在欧盟范围内禁止未成年人使用社交媒体的计划。

这是2025年4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

多名欧盟官员向“欧洲动态”网站透露，欧委会主席冯德莱恩计划9月16日在欧洲议会发表年度“盟情咨文”时宣布相关建议。欧盟各成员国已获悉具体内容。

一个未成年人上网安全研究咨询小组预计本月13日提交相关报告，为欧委会提供建议。报道说，尚不清楚欧委会将把使用社交媒体的年龄门槛定在多少岁，以及这项计划具体如何落实。欧盟各国政府已就如何实行社媒禁令提出不同方案，包括彻底限制特定年龄以下未成年人使用社媒平台，或要求未成年人必须首先获得家长同意。

据欧委会官员的说法，这一计划将为欧盟通过立法或采取其他措施限制未成年人使用社交媒体铺平道路。

欧盟多个成员国近来针对未成年人使用社交媒体出台或计划推出限制措施。法国总统马克龙今年4月建议禁止15岁以下未成年人使用社媒；英国政府6月宣布，将禁止16岁以下人群使用社交媒体，相关措施最早于2027年春季实施；西班牙首相桑切斯2月宣布，将推动立法禁止16岁以下人群使用社交媒体平台。

媒体认为，随着一些欧盟国家着手采取措施限制未成年人使用社交媒体，迫切需要在整个欧盟层面推行统一规定。

来 源：新华网

原标题： 欧盟拟出台未成年人社媒禁令

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com