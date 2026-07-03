国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系
记者近日从国家航天局获悉，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。
国家航天局总工程师李国平表示，近年来，我国在近地小行星监测预警的机制建立、创新攻关、国际合作等方面取得了阶段性成果。未来，将与国际同行一道，加快提升行星监测预警体系能力，共同应对人类长期面临的威胁和挑战，为在外空领域推动构建人类命运共同体作出中国贡献。
1908年6月30日，一颗直径约50米的天体在俄罗斯西伯利亚通古斯地区上空爆炸，瞬间摧毁超过2000平方公里森林，成为现代人类有记录以来最严重的小天体撞击事件。
中国正在论证小行星防御系统，并加快构建天地一体化监测预警网络。
在地面上，我国将选择优良台址，建立多台大口径光学望远镜，形成地理布局均衡的地基监测体系，实现在夜空方向，看得距离远、覆盖天区广、测量精准。
地面望远镜示意图。（国家航天局小行星监测预警研究中心供图）
在太空中，我国计划部署天基监测星座，将望远镜送入太空。
为何要在太空中开展观测？原来，地面光学望远镜需要黑夜才能工作，而大气散射使太阳方向永远是刺眼的白昼。
“应对之策，核心是把望远镜搬出大气层。”李明涛指出，太空中没有大气干扰，望远镜可全天候工作，有效弥补地基观测系统盲区。中国规划建设天基监测星座，将与国际同行一起，为小行星监测预警贡献中国力量。
发现威胁之后要怎么处置？专家介绍，目前主要有两类技术：动能撞击和持续推离。前者靠高速撞击瞬间改变小行星轨道，后者靠引力牵引、激光烧蚀等方式令其长期偏转。
据悉，我国已初步突破小行星撞击风险预警模型和算法，正在开发业务化运行的近地小行星风险预警系统。国家航天局小行星监测预警创新联合体正式成立，联合体将吸纳有关高校、科研院所和企业，致力于推动构建天地协同的监测预警网络。
来 源：新华网
记者：顾天成、刘祯
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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