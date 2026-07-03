新华网 2026-07-03 11:05:10

美国和伊朗7月1日在卡塔尔首都多哈举行间接会谈。会谈后，美国总统特朗普和卡塔尔方面均称会谈进展顺利。

美国和伊朗7月1日在卡塔尔首都多哈举行间接会谈。会谈后，美国总统特朗普和卡塔尔方面均称会谈进展顺利。

专家及媒体认为，美伊多哈会谈从外界预期的面对面谈判“降格”为间接会谈，凸显美伊当前互信薄弱和认知“错位”。此次会谈聚焦美伊谅解备忘录具体条款的执行落实，但并未取得明显进展。美伊后续谈判前景仍存在不确定性，双方距离达成全面协议还有很长的路要走。

这是6月14日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者李睿摄

“降格”背后的认知“错位”

多哈间接会谈前，美伊相关表态呈现“罗生门”态势。美方多次称将于1日与伊方在多哈举行“高级别会谈”和“技术性谈判”；伊方则先是否认将与美方在多哈举行“技术性谈判”，后来又表示没有与美方举行任何级别会谈的计划。

美伊会谈与否的悬念直到最后一刻才被揭晓。美伊1日在多哈举行间接会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任斡旋方。

中东地区专家认为，多哈会谈由此前外界预期的美伊面对面谈判“降格”为间接会谈，再次暴露双方严重缺乏互信，同时也体现双方对会谈性质和目标存在认知“错位”。

约旦政治分析人士阿马尼·迪亚卜认为，在伊朗看来，伊方赴多哈是为跟进谅解备忘录相关条款的执行，而非开启新谈判；美方则将此次会谈视为后续谈判进程的一部分，在其国内政治压力下，还希望借此次会谈向外界展示谈判机制仍在运转。

在卡塔尔的伊朗政治分析人士阿里·卡西姆·纳杰姆表示，此次会谈考验的不是美伊在技术层面的沟通能力，而是双方是否具备推动谈判的政治意愿。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

资产解冻或是“试金石”

据媒体和消息人士披露，此次会谈涉及解冻伊朗被冻结资产、确保霍尔木兹海峡通航安全等议题，其中海峡通航安全是会谈的主要议题。

分析人士认为，霍尔木兹海峡通航问题已成为影响美伊互信与谈判推进的关键变量，因此在多哈会谈议程中占据重要位置。

多哈会谈前夕，美伊于6月底连续两天因霍尔木兹海峡通航问题出现军事摩擦。美国《外交政策》网站刊文指出，美伊谅解备忘录中有关海峡通航的条款措辞含糊，其中规定伊朗“尽最大努力作出安排”确保商船安全通行，却未明确具体的执行方式，导致双方在此问题上产生分歧并引发交锋。

围绕解冻伊朗资产，伊朗副外长加里巴巴迪在会谈后表示，伊方已与卡塔尔方面就60亿美元被冻结资产中部分款项的使用情况进行了讨论，商定其中一部分将用于购买伊朗所需物资。美方此前多次强调，伊朗只能用这笔解冻资金购买美国商品。

纳杰姆认为，解除对伊制裁和解冻伊朗资产仍是美伊谈判的核心分歧之一，“这60亿美元资金的解冻和处置情况，是检验美伊是否具有谈判诚意和履约能力的‘试金石’”。

分析人士指出，此次会谈聚焦的议题均为美伊长期存在的分歧点，双方势必在谈判中反复拉锯，短期内难以取得实质性进展，背后凸显双方在解除制裁和地区安全问题上的深层矛盾。

美伊陷“永久性谈判”困境？

尽管美国和卡塔尔方面对此次会谈作出积极评价，但媒体和分析人士普遍认为会谈并未取得突破性进展。鉴于双方都不愿激化矛盾、重燃战火，美伊之间的谈判进程仍将继续，只是谈判前景还存在不确定性。

6月18日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡，巴基斯坦总理夏巴兹展示已签署的美国和伊朗谅解备忘录。新华社发（巴基斯坦总理办公室供图）

美国阿克西奥斯新闻网站刊文说，美伊签署谅解备忘录至今已有两周，但双方围绕备忘录的具体条款和执行依然争论不休。此次会谈双方还只是在讨论解冻资金、海峡通航等具体事项，距离达成全面协议仍然遥远。

美国《华尔街日报》文章则认为，目前的僵局可能令美伊双方陷入“永久性谈判”的困境。

就当前僵局而言，美伊仍愿保持外交沟通渠道畅通，算得上一个有限的积极信号。据卡塔尔半岛电视台报道，加里巴巴迪在会谈结束后说，伊朗方面将就谅解备忘录的执行与美国建立“沟通渠道”；卡塔尔方面也表示，各方同意在未来一段时间继续讨论，并将在伊朗已故最高领袖哈梅内伊葬礼结束后尽早安排下一次会晤。

纳杰姆指出，“最重要的是（美伊）保持沟通渠道畅通”。不过，他同时指出，如果谈判拖延，或者美伊继续释放相互矛盾的信息，将给后续谈判增添不确定性。

分析人士认为，美伊在互信基础薄弱、地区安全形势复杂的背景下，未来双方互动或将呈现“间接接触与有限博弈并行”的态势。

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜美伊“降格”谈判，释放什么信号？

记者 汪强

本文转自：温州新闻网 66wz.com