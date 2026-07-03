新华网 2026-07-03 11:06:38

北约峰会定于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。美方官员单方定调称峰会将会“非常成功”，但事实上美欧在北约防务问题上面临诸多分歧。

北约峰会定于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。美方官员单方定调称峰会将会“非常成功”，但事实上美欧在北约防务问题上面临诸多分歧。

美方近期一直要求欧洲盟友补齐北约防务计划中美国留下的空档，但分析称欧洲国家填补这一空档面临不小挑战。与此同时，美国总统特朗普继续敲打欧洲盟友，要求后者增加防务开支，并点名批评西班牙“表现不好”。

这是2025年11月5日在比利时首都布鲁塞尔拍摄的北约总部大楼外的北约及成员国旗帜。新华社记者张兆卿摄

峰会未开已“成功”

美国常驻北约代表马修·惠特克7月1日在线上记者会上告诉媒体记者：“我们今年准备举行一次非常成功的峰会，因为去年（峰会成果）是前所未有的，而且意义重大。”

北约去年6月在荷兰海牙举行峰会，北约秘书长吕特为特朗普“量身定做”峰会议程，成功让特朗普继续维持对这一军事联盟所作承诺。北约32个成员国最终承诺到2035年把各自防务开支占国内生产总值(GDP)的比重提升至5%。

惠特克说，本次峰会将评估北约成员国在去年峰会上所作防务承诺的落实情况，将特别关注各成员国的防务能力。他强调，这一议题不仅仅是增加防务开支，还关乎“用这笔开支实现的能力，必须支持目前在欧洲发生的（乌克兰危机）带来的负担”。

路透社1日援引一名北约知情人士的说法报道，北约将在下周峰会时宣布欧洲国家已经基本上补齐北约防务计划中美国留下的空档，但事实上，欧洲国家填补这一空档面临不小挑战。

这名知情人士说，美军供北约使用的F-15和F-15E型战斗机将减少三分之一至99架，MQ-4型无人机和MQ-9型“死神”无人机将减少一半至12架，KC-135型和KC-46型加油机将从79架减至63架。此外，仅有一架战略轰炸机和一艘航母可供调遣。海上巡逻机从26架减至15架，驱逐舰从17艘减至9艘，唯一一艘可发射巡航导弹的潜艇也不再可用。

美国和以色列2月28日发起对伊朗军事行动以来，特朗普政府多次批评北约成员国“不给力”，没给美国打击伊朗“帮上忙”，并表示要从欧洲撤军，会“认真考虑”让美国退出北约。美方5月1日正式宣布，将从德国撤出约5000名美军人员。北约欧洲盟军最高司令兼美军欧洲司令部司令亚力克苏斯·格林克维奇说，美方这样做意在逐步减少北约部队对美军“不健康的依赖”。吕特6月中旬说，北约其他成员国正在加大防务贡献，将在很大程度上填补美方减少投入留下的空档；但没有提及细节。

美国再敲打西班牙

近年来，特朗普持续施压欧洲盟友增加军费，多次指责北约成员国年度防务开支的GDP占比“不达标”。特朗普1日点名批评西班牙“表现不好”。

特朗普在美国北达科他州梅多拉镇出席一场活动时说：“（西班牙）是北约成员国，但并非不错的北约成员国。他们说：‘我们不想帮助别人’……他们表现不好，但他们会吸取教训。”

同一天，惠特克在记者会上也提及西班牙。在增加防务开支方面，惠特克“表扬”波兰、北欧国家、波罗的海国家和德国“带头”增加防务开支，但一些国家却掉队了，“目前既不支出足够的军费，在落实海牙峰会承诺方面也没有可靠路径”。

惠特克说，西班牙不愿追随美国对伊朗的军事行动、无意展现实现年度防务开支占5%目标的可靠路径，因而“令特朗普失望”。特朗普希望所有欧洲盟友“立即采取行动，走上防务开支占比达5%的道路，并尽快实现目标”。不过，惠特克预估特朗普与西班牙首相桑切斯不会在北约峰会上发生争执。

在去年海牙峰会上，西班牙明确表示无法实现上述目标，仅承诺未来将国防开支提升至GDP的2.1%。

美以伊战事爆发以来，西班牙多次“硬刚”美国。西班牙国防大臣玛格丽塔·罗夫莱斯3月31日证实，西班牙政府在美以对伊朗发动空袭当天就作出决定，限制涉及相关军事行动的军用飞机使用西班牙领空。此外，西班牙已明确拒绝授权美方在西班牙境内两座军事基地进行与空袭伊朗相关的军事活动。

来 源：新华网

原标题： 北约峰会在即 美单方定调峰会将“成功”

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com