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纪念题词74周年全民健身主题活动温州站举行

温州体育 2026-07-03 11:23:00

　　温州网讯 日前，纪念“发展体育运动，增强人民体质”题词74周年全民健身主题活动（温州站）在温州园博园崖壁剧场圆满收官。千余名高校师生、社区群众、体育爱好者齐聚温州园博园，掀起全民运动、乐享健康的热潮，打造“体育+生态+文旅+校地融合”全民健身新样板。

　　温州作为浙江省本次主题活动浙南主会场，依托园博园原生崖壁、环湖步道、草坪广场等生态空间，搭建主会场；同步在温州医科大学茶山校区设立大学城分会场，分6月7日至29日分阶段推出20余项分层分类体育赛事、公益体验、科普展演活动，覆盖青少年、职工、中老年全年龄段群体，践行“全民参与、公益普惠”办会理念。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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