纪念题词74周年全民健身主题活动温州站举行
温州体育 2026-07-03 11:23:00
温州网讯 日前，纪念“发展体育运动，增强人民体质”题词74周年全民健身主题活动（温州站）在温州园博园崖壁剧场圆满收官。千余名高校师生、社区群众、体育爱好者齐聚温州园博园，掀起全民运动、乐享健康的热潮，打造“体育+生态+文旅+校地融合”全民健身新样板。
温州作为浙江省本次主题活动浙南主会场，依托园博园原生崖壁、环湖步道、草坪广场等生态空间，搭建主会场；同步在温州医科大学茶山校区设立大学城分会场，分6月7日至29日分阶段推出20余项分层分类体育赛事、公益体验、科普展演活动，覆盖青少年、职工、中老年全年龄段群体，践行“全民参与、公益普惠”办会理念。
来 源：温州体育
原标题： 纪念题词74周年全民健身主题活动温州站举行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州三江流域解禁开捕 江鲜“游”回餐桌社会07-03
-
500架无人机点亮园博 今晚这场启幕“不一样”社会07-03
-
200万元慈善助学金护航求学路！2026年度“爱心温州·慈善助学”活动启动社会07-03
-
徐建海：我的工位在500亩稻田里社会07-03
-
58：52！瑞安苦战拿下龙港独家报道07-02
-
瑞安创新开展外卖小哥社群化宣讲培训社会07-03
-
平阳闲置幼儿园变身家门口养老港湾社会07-03
-
家长热议：中考后该不该给孩子买手机？社会07-03
-
录取后被取消入学资格 警惕留学黑中介“代缴费”骗局社会07-03
-
花3.5万元找驾校代办行政复议恢复驾照？瑞安法院：驾校无资质代理，认定合同无效社会07-03