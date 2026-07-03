夸大灾情信息 蹭炒社会热点 虚构民生政策 多部门联动打击造谣传谣乱象

全国网络辟谣 2026-07-03 12:22:59

2026年6月，网络谣言主要集中在汛期防灾、教育考试、民生政策等领域，呈现出拼接素材、蹭炒热点、虚构事件的特征，误导公众认知、干扰防汛救灾工作、扰乱正常社会秩序。网信、公安等部门快速响应、联动核查，及时发布权威辟谣信息，依法打击、曝光造谣传谣行为，全力护航高考中考平稳有序、为防汛救灾工作顺利推进营造良好舆论氛围。

夸大汛情灾害，干扰防汛救灾大局。6月，我国多地进入主汛期，防汛救灾成为社会关注焦点，涉汛谣言随之流传。造谣者捕风捉影，拼接网络素材、夸大实际情况，严重干扰防汛救灾工作正常开展。网传“深圳暴雨致街道被淹”“福建南平顺昌遭遇严重暴雨灾情”“重庆菜园坝吊脚楼被淹到房顶”“杭州疯狂倒水”等不实信息，实际是造谣者拼接外地或往年灾情视频、移花接木而成，渲染恐慌情绪，引发公众担忧。“湖南救灾村支书佩戴的‘金耳环’有二两重”谣言，恶意揣测、抹黑一线救灾人员，是脱离事实的造谣中伤，触犯了法律的红线。

杜撰涉考谣言，妨碍招考工作。6月份举行的中、高考关乎广大学子，备受社会关注。别有用心者利用考生与家长的关切心理，布设涉考谣言陷阱，或虚构泄题传言，或编造离奇剧情，企图蹭炒流量热点，吸引关注、博取利益。网传虚假“2026年高考答案”，触碰高考保密红线。相关部门迅速科普、澄清、溯源，明确高考相关信息严格保密，不存在“提前泄露答案”的情况。网传“孤女模拟考648分遭亲舅舅烧书阻止高考”事件，系精心编排的“剧本式”造谣。造谣者策划撰写悲情剧本，雇用虚假连麦人员，把大众善意当成变现工具、流量密码，扰乱网络公共秩序。

歪曲解读政策，扰乱生产生活秩序。民生政策、食品安全、安全生产等领域的谣言也时有发生。造谣者或断章取义曲解官方政策，或传播伪科学误导公众认知，给群众生产生活带来不良影响。所谓“新旧社保卡同时使用涉嫌违规”的“好意提醒”，以及“新规限制网约车司机驾驶时间”，均是对相关政策的误读。“成都公积金新政：单人可贷150万、双人200万”，该谣言编的像模像样，给当地民众添堵。“高压线下接打电话手机会爆炸”“人造大米有毒”等伪科学、食品安全类谣言，违背科学常识与客观事实，影响正常的消费与生活秩序。

网信、公安等部门协同治理，联动整治。中央网信办举报中心自2026年6月起开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。针对部分涉及地域发展、产业民生的谣言，6月启动的“丝路捉谣记之求真之旅”，一群正能量网络达人化身“辟谣侠”，逐一鉴伪、果断辟谣，生动展现丝路沿线发展新面貌。公安机关依法打击造谣传谣行为，对“2026年高考答案”“孤女模拟考648分遭亲舅舅烧书阻止高考”“湖南救灾村支书佩戴的‘金耳环’有二两重”等造谣传谣相关责任人依法予以行政处罚。

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com