温州大典 2026-07-03 15:01:17

近日，一件南宋御制“南风”连珠式古琴以3450万元人民币高价成交，一举刷新近年古琴拍卖纪录。

近日，一件南宋御制“南风”连珠式古琴以3450万元人民币高价成交，一举刷新近年古琴拍卖纪录。

“价高者得”这套当今通用的拍卖规则，其实早在九百多年前的南宋温州就已出现，不过拍卖的不是珍玩，而是官田。

我国第一次田产拍卖

南宋建炎四年（1130）正月，金兵南侵，宋高宗赵构一路辗转，从海上逃至温州避难。大批随行人员涌入温州，造成当地财政压力陡增。

弘治《温州府志》记载，当时主管明道宫的温州籍官员薛弼向宰相建议，“请平其直，鬻官产”，将官产按合理价格出售变现。宋代有官户、民户之分，也有官田、民田之别，官庄、官田、官屋的所有权都属于官府，有的是籍没罪官家产，有的是受扰区域的无主田地，也有的是前任移交、新涨涂地等。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

出售官产的任务落在了时任永嘉知县霍蠡肩上。霍蠡发现温州官田虽多，但管理极为混乱。据《宋会要辑稿》记载，当时温州“四县见当户绝、抵当诸色没官田产数目不少，并依形势户诡名请佃，每年租课多是催头及保正长代纳，公私受弊”。田产都被有权势的人家用虚假名义租佃，每年应缴的租税却由管理人员代为垫付。

霍蠡设计了一套售卖方案：“量立日限，召人实封投状请买，限半月拆封，给最高之人。”要求竞买人在规定期限内将报价密封递交，到期当众拆封，谁出价高，田产就归谁。这是我国现存田产拍卖的最早记载。

宋高宗要求半月内完成拍卖，还下了严令：这批田宅“系要赡军支用”，若有官吏敢“高抬下估，亏损公私”，就要受到“窜责”甚至“杖脊配海岛”的惩罚。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

此次拍卖极为成功。据弘治《温州府志》记载，霍蠡“廉介有才干”，“调度得宜”，这场拍卖让“车驾所临，供应虽繁，而民不困”，既充实了国库，又没加重民间负担。

温州拍卖方案成为全国标准

绍兴初年，官田问题仍是朝野关注的焦点。《宋会要辑稿》记载，绍兴元年（1131），“臣僚言：诸路州县系官田产，缘当时估立租额高重，产主逃移，承佃者并是科较保正长及甲头典卖己产，代纳租课，每年有追呼之提，而所入无几。”官田租额定得太高，导致佃户跑路，租税收不上来，逼得基层办事人员变卖自家财产垫赔代纳，收上来的钱少得可怜。

绍兴五年（1135），又有大臣指出，两浙州郡经战乱后文籍散失，豪强与乡吏勾结，隐瞒了大量田产，“有岁收千亩之家，官中收三二顷者，有岁收千斛之家，官无名籍者”，有的人家实际拥有千亩良田，但官府在册登记的田地仅有两三顷，有的甚至没有在官府户籍名册中登记田产信息，导致国家税收大量流失。这种情况下，出卖官田成了解决矛盾的有效手段。

温州的成功经验在二十余年后再次得到验证。《宋会要辑稿》记载，绍兴二十八年（1158），温州知州黄仁荣因清理出僧道违法田产，向朝廷请求沿用旧法，“尽行召人实封投状出卖，给与价高之人，仍旧令投纳牙契，供输税苗，公私两便。”这是温州第二次拍卖田产。

同年十月，宋高宗下诏，要求各地将没官田产“并行拘收出卖”。次年二月，权户部侍郎赵令詪提出“江、浙、湖南、福建、川、广诸应司没官户绝田产，并行出卖……根据逐州军合出卖田宅细数及依温州作册，并限十日供申户部置籍”。各地需要统计本地应当售卖的田地、房产明细数目，仿照温州的规制整理成册，温州的田产拍卖制度成为全国统一标准。

来 源：温州大典

原标题： 南宋温州一场“密封投标”的官田拍卖，为何成了全国标准？

本文转自：温州新闻网 66wz.com