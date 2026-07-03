温州教育发布 2026-07-03 16:57:36

2026年温州市教育局直属普通高中第二批录取分数线已经划定，现予以公布。

2026年温州市教育局直属普通高中第二批录取分数线已经划定，现予以公布。

如遇同分情况，则根据《温州市教育局关于做好2026年高中阶段学校招生录取工作的通知》（温教基〔2026〕29号）排序规则录取。

考生和家长可以通过温州市中招管理系统查询普高第一批、第二批录取信息（中职第二批录取结果可在7月4日8:00起查询）。

市区民办普通高中志愿录取的学生需于7月4日-7月5日到录取学校缴费，具体缴费时间和缴费方式由各民办学校通知。

7月4日-6日开放温州市中招管理系统进行温州市内民办普高第三批次征求志愿填报，补录对象为全市范围内中考分数不低于生源地普通高中低控线下30分以内（含）且未被任何学校录取的考生。民办普高第三批次征求志愿录取在温州市中招管理系统线上进行。

7月4日8:00-17:00同步开展中职第三批次线下补录，如已被中职第三批次线下补录的，不再参加普高第三批次民办学校征求志愿录取。

待普高第三批次民办学校征求志愿录取结果公布后，部分中职仍有空余学位的可以继续线下补录。

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来 源：温州教育发布

原标题： 速看！2026年温州市教育局直属普通高中志愿录取分数线划定！

本文转自：温州新闻网 66wz.com