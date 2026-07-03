全国网络辟谣 2026-07-03 19:27:00

辟 谣 应急管理部回应：网传“南宁邕江主航道开放水上运动”系曲解误读

详情：近日，有博主在网络平台刻意曲解管控要求，宣称邕江主航道为“官方开放的水上运动区”，引发热议，也让很多游客在不知情中踏入危险区域。

应急管理部提醒：邕江是广西核心内河航道，水下条件复杂，大型船舶航行产生强力暗流，流速快、隐蔽性强，人员落水极易被卷入船底，生还概率极低。下水人群多无专业技能，防护装备不到位，器材质量参差不齐，现场救援配置不足，溺水、碰撞事故风险处于高位。请勿轻信非官方发布的“野游攻略”，不闯入航道、桥区等危险水域。（来源：@应急管理部）

辟 谣 “湖南耒阳一纹身男子身着警服、手持大量现金”系AI合成虚假图片

详情：近日，一网民在社交平台发布图片：一名纹身男子身着警服、手持大量现金，场景疑似交警办事大厅，并配有不当言论。该帖文迅速传播，引发公众误解，严重损害人民警察形象，扰乱网络空间秩序。

湖南省耒阳市公安局网安大队随即联合五里牌派出所展开调查，迅速锁定发帖人吴某。经查，吴某为博取关注、寻求刺激，利用AI软件合成上述虚假图片并配文发布。耒阳市公安局依法对违法行为人吴某作出行政拘留十日并处罚款1000元的行政处罚。（来源：“湖南网络举报”微信公众号、耒阳公安）

科 普 一次讲清真假“汽油知识”

详情：夏天加油不宜加得太满——真

汽油具有热胀冷缩的特性，夏季气温升高，汽油变得更容易挥发，油箱内会产生大量油气，内部压力随之升高。油箱需要预留出一部分空余空间，用来缓冲汽油膨胀和挥发出来的油气。如果油加得太满，剩余空间不足，油气和膨胀的汽油就没地方释放，会增加渗油和渗气的风险，存在安全隐患。

汽油会过期变质——真

判断汽油耐不耐放，主要看诱导期这个指标。汽油里的烯烃，特别是微量的二烯烃格外活泼，极易和空气中的氧气发生氧化反应产生胶质，这就是汽油放久变质的主要原因。至于汽油能存放多久，不光看汽油本身的组成结构，储存温度、储存环境、海拔气压，还有车辆日常运行工况等都可能会影响保质期。

95号汽油比92号汽油耐烧——假

汽油标号代表的是油品抗爆性能，常见汽油标号为92号、95号、98号。科研院所对照试验证实，同等测试条件下，92号汽油百公里平均油耗6.462升，95号汽油为6.525升，二者油耗差距极小，网传的“高标号汽油更省油”属于伪命题。（来源：“中国石油”微信公众号）

关 注 中央网信办开展为期2个月的“清朗·网络娱乐团播乱象整治”专项行动

详情：按照2026年“清朗”系列专项行动计划安排，为加强娱乐团播领域问题治理，中央网信办自即日起，在全国范围内开展为期2个月的“清朗·网络娱乐团播乱象整治”专项行动。

通过开展专项行动，重点围绕团播账号注册使用违规、团播之间或团播成员间违规PK刺激打赏、运用不当团播玩法诱导打赏、团播场景内容低俗不良、团播侵害未成年人权益、团播MCN机构管理失范等，集中整治娱乐团播在账号注册、规则设计、场景设置、成员行为规范、未成年人网络保护等方面存在的突出问题，通过处置处罚和公开曝光，压实相关平台和MCN机构管理责任，规范团播账号运营，营造良好网络团播生态，促进团播业态健康发展。（来源：“网信中国”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 网传“南宁邕江主航道开放水上运动”系曲解误读（2026·07·03）

本文转自：温州新闻网 66wz.com