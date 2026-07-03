连战连捷！苍南豪取三连胜
温州新闻网 2026-07-03 21:16:00
7月3日晚间，2026浙BA温州市预选赛A组赛场再掀热潮，主场作战的文成队迎来苍南队的挑战。经过一番激烈的攻防拉锯战，苍南队以94：44击败文成队，拿下三连胜。
温州网讯（记者 杨丽）7月3日晚间，2026浙BA温州市预选赛A组赛场再掀热潮，主场作战的文成队迎来苍南队的挑战。经过一番激烈的攻防拉锯战，苍南队以94：44击败文成队，拿下三连胜。
本场比赛苍南队进入状态极快，首节便抢先掌握赛场主动权，快速建立起领先优势。第一节战罢，苍南队便取得了29分的优势。次节赛场对抗持续升级，两队拼抢愈发激烈，苍南队老将稳住赛场节奏，凭借扎实的控场能力串联全队，打出一连串流畅攻防配合，带着稳固的领先优势结束上半场较量。
下半场易边再战，主场作战的文成队不甘落后，主动调整战术放手一搏，频频发起反击，奋力追分缩小差距。终场哨响，苍南队以94：44拿下客场胜利，延续了开赛以来的胜利脚步。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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