77:76 平阳主场击败泰顺
温州新闻网 2026-07-03 21:22:00
7月3日晚间，2026浙BA温州赛区预选赛A组火热开打，平阳坐镇主场迎战泰顺。整场赛事攻防转换节奏明快，双方比分交替领先，赛场对抗张力拉满，最终平阳队以77:76战胜泰顺，拿下本场对决胜利。
温州网讯（记者 杨丽）7月3日晚间，2026浙BA温州赛区预选赛A组火热开打，平阳坐镇主场迎战泰顺。整场赛事攻防转换节奏明快，双方比分交替领先，赛场对抗张力拉满，最终平阳队以77:76战胜泰顺，拿下本场对决胜利。
比赛开局泰顺队率先掌控节奏，攻防两端发挥稳定，首节以25:16取得领先。但不甘示弱的平阳队展现出十足韧劲，进攻端稳步推进、步步追分，在第二节比赛中，以36:31反超泰顺队。本场比赛平阳队核心队员颜谋植因上一轮赛事受伤，遗憾缺阵。但是，主场作战的平阳依旧展现出顽强斗志，给泰顺制造巨大压力。
关键时刻，平阳众将顶住压力，最终将比分定格在77:76，拿下本场硬仗。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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