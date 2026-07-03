77:76 平阳主场击败泰顺

温州新闻网 2026-07-03 21:22:00

7月3日晚间，2026浙BA温州赛区预选赛A组火热开打，平阳坐镇主场迎战泰顺。整场赛事攻防转换节奏明快，双方比分交替领先，赛场对抗张力拉满，最终平阳队以77:76战胜泰顺，拿下本场对决胜利。

温州网讯（记者 杨丽）7月3日晚间，2026浙BA温州赛区预选赛A组火热开打，平阳坐镇主场迎战泰顺。整场赛事攻防转换节奏明快，双方比分交替领先，赛场对抗张力拉满，最终平阳队以77:76战胜泰顺，拿下本场对决胜利。

比赛开局泰顺队率先掌控节奏，攻防两端发挥稳定，首节以25:16取得领先。但不甘示弱的平阳队展现出十足韧劲，进攻端稳步推进、步步追分，在第二节比赛中，以36:31反超泰顺队。本场比赛平阳队核心队员颜谋植因上一轮赛事受伤，遗憾缺阵。但是，主场作战的平阳依旧展现出顽强斗志，给泰顺制造巨大压力。

关键时刻，平阳众将顶住压力，最终将比分定格在77:76，拿下本场硬仗。

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