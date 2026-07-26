全胜锁定小组第一！鹿城击败乐清挺进四强

温州新闻网 2026-07-26 21:14:00

温州新闻网讯（记者 诸葛之伊）7月26日晚，在2026浙BA温州市预选赛B组最后一场小组赛中，鹿城队以66:58击败乐清队，以全胜战绩锁定B组第一，携手瓯海队挺进四强。

因昨日洞头队击败瓯海队，让今天的这场收官战成为了决定小组出线格局的关键之战。若鹿城队赢，则鹿城队锁定小组第一，瓯海队以第二身份晋级；若乐清队赢，乐清队则逆袭登顶小组第一，与鹿城队携手挺进四强。拉满的悬念让这场对决在赛前就备受瞩目、令人期待。

首节开局，乐清队凭借绝对身高优势反客为主，首发中锋徐景浩坐镇内线连施封盖，极大限制了鹿城队的突破进攻。乐清队多点开花，率先打出14:7的领先优势。面对落后局面，鹿城队核心陈不为展现极强的个人能力，内外线全盘爆发。他不仅连续突破得分，更命中两记关键三分，个人首节独揽17分并完成精彩抢断快攻，率领鹿城队一举抹平分差。首节战罢，乐清队以22:21维持1分微弱领先。

次节易边再战，双方上演拼抢愈发激烈的攻防对抗。乐清队高举高打，依靠徐景浩的内线封盖和战术抢断连做回应；但鹿城队在防守端展现极高的执行力，凭借杨希龙老道的防守夹击与转换调度，以及许家俊冲击禁区频频造杀伤，逐渐掌控场上节奏。比赛后半段，鹿城队林铂皓在内线拼抢与串联中表现沉稳，配合郑彬伟与杨希龙的快攻反击一举将比分反超。次节节末最后一攻，鹿城队核心陈不为顶住压力，以一记标志性的翻身压哨跳投命中，在上半场个人独砍19分的同时，帮助鹿城队以37:32带着5分优势进入下半场。

下半场易边再战，鹿城队率先发力。陈不为与杨希龙延续默契配合，黄河中距离连续擦板命中，配合郑彬伟的快速转换反击，鹿城队一度将领先优势扩大至全场最大的15分。同时，鹿城队老将杨希龙领到个人第4次犯规，为后续攻防隐患埋下伏笔。面对不利局势，乐清队并未放弃，在节末掀起迅猛反扑，乐清队打出一波8:0的反击狂潮，将两位数的分差强行缩小。随着双方在节末攻防两端频频造杀伤，乐清队成功将比分迫近，将比赛的最终胜负悬念拉满并带入第四节决战！

决战的第四节，乐清队派出徐景浩与郑章跃组成“双塔”阵容强塞内线，极大地限制了鹿城队的内线进攻。陈品睿断球后奉献极具士气的一记双手暴扣，吹响了乐清队追分的号角。鹿城队则因体力消耗以及陈不为短暂下场休息而遭遇进攻停滞，一度陷入得分荒，仅靠陈不为的罚球破解僵局。比赛进入最后5分钟，乐清队余俊豪命中极其关键的底角三分，将比分一举拉回55:55平。终场前1分钟，乐清队连续错失反超良机，鹿城队抓住机会大范围转移，陈不为外线拔起命中价值连城的大空位三分！个人独砍34分的同时，鹿城队一举奠定胜局。最终，鹿城队将领先优势保持到终场哨响，顺利斩获比赛胜利。

随着B组小组赛圆满收官，半决赛对阵格局也随之尘埃落定。按照赛程安排，锁定B组第二的瓯海队将于8月1日晚率先出战，对阵A组头名苍南队；而斩获B组第一的鹿城队则将在8月2日晚迎战A组第二名瑞安队。四强争霸蓄势待发，更加激烈的半决赛对决即将上演！

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