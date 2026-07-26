鹿城新闻网 2026-07-26 18:57:00

近年来，温州已将冰雪运动纳入青少年体育发展重点规划，并通过“轮转冰”等创新模式，打通轮滑与冰雪运动的技术壁垒，让更多青少年从旱地“滑”向真冰真雪。

7月25日，第十二届全国大众冰雪季（浙江分会场）暨2026年浙江省全民健身冰雪运动嘉年华（温州鹿城站）在鹿城奇特冰雪乐园火热启幕。正值三伏酷暑，150组亲子家庭共赴这场“冰雪之约”，在冰雪世界中畅享运动乐趣，感受“冰火两重天”的独特魅力。

“浙BA”官方衍生贴纸首发

自2014年首届全国大众冰雪季启动以来，该活动已成为推动冰雪运动“南展西扩东进”战略的重要载体。近年来，浙江积极响应国家“带动三亿人参与冰雪运动”号召，持续探索冰雪产业与全民健身的融合路径，助推冰雪经济从“冬季专属”向“全季可享”转型。今年以来，浙江省全民健身冰雪运动嘉年华先后走进文成、临安、天台、临平、青田等地，联动户外雪场与室内冰雪空间，推动冰雪运动跨越季节、拓展场景。各站活动因地制宜融入“浙系列”赛事、亲子体验、研学课堂和公益服务等内容，为务工家庭、乡村学子等群体提供免费冰雪体验，持续拓宽冰雪运动的参与覆盖面。本次活动通过冰雪研学、亲子体验、主题游园等形式，实现“体育+教育+消费”多元融合，为南方城市的冰雪运动普及再添热力。

活动当天，一堂生动的冰雪研学课率先开讲，以理论讲解结合实践体验的方式，向孩子们普及冰雪运动知识。开幕仪式上，来自雪场合作学校的优秀学生获聘为“校园冰雪推广小使者”，他们将以同龄人视角传递冰雪运动的魅力。活动现场还特别为外来务工人员家庭和消防员家庭代表赠送了“冰雪清凉礼包”，以体育惠民之举致敬城市建设者与守护者。同时，主办方首次发布“浙BA”官方衍生形象主题纪念贴纸，为本土赛事品牌增添了趣味性与辨识度。

雪地乒乓球接力

活动将浙BA、吴越杯、浙VA、浙TT等“浙系列”本土赛事IP“搬”进雪场，设置定点投篮、乒乓球接力、点球挑战和颠球闯关等环节，让熟悉的运动在雪地中趣味升级。活动主办方相关负责人表示，接下来，浙江省全民健身冰雪运动嘉年华还将继续走进全省各地冰雪场馆，为青少年、外来务工群体和基层一线工作者开展公益体验活动，进一步丰富冰雪进校园、冰雪研学和体育公益等内容，让更多群众有机会走近冰雪运动、参与冰雪运动，为扩大冰雪运动参与群体，促进体育消费和体旅融合注入新活力。

鹿城奇特冰雪乐园

作为本次活动的承办场地，鹿城奇特冰雪乐园是浙南地区首个达到世界级标准的室内滑雪场，也是集滑雪、滑冰、射击等竞技体育项目于一体的综合性运动中心，打破了南方气候与季节的双重壁垒，让温州市民在家门口即可随时体验冰雪运动的乐趣。“暑期针对学生群体推出了五折优惠，同时作为温州市青少年冰雪活动体验基地，我们组织了丰富的研学夏令营活动，涵盖冰雪知识讲解、专业课程授课和系统滑雪技能指导。”乐园负责人周炜介绍，进入暑期以来，乐园客源以亲子家庭为主，客流量较平日增长两到三倍。

近年来，温州已将冰雪运动纳入青少年体育发展重点规划，并通过“轮转冰”等创新模式，打通轮滑与冰雪运动的技术壁垒，让更多青少年从旱地“滑”向真冰真雪。更引人关注的是，温州市第十八届运动会首次设立了短道速滑、冰球等冰雪项目，展现了南方城市在冰雪竞技领域的潜力。鹿城也正持续深化冰雪运动的普及推广，不断优化人才选拔和培养体系。比如，作为“全国青少年校园冰雪运动特色学校”，温州市蒲鞋市小学通过开设特色课程、组织校际交流活动，有力推动了冰雪运动在校园的扎根与成长。

来 源：鹿城新闻网

原标题： 三伏天里“冰雪之约”点燃南方运动热情

本文转自：温州新闻网 66wz.com