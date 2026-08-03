环岛追风！在洞头，感受不一样的夏天
盛夏热浪翻涌，体感闷热难耐，而在百岛洞头这处被中国气象局认证的“避暑旅游目的地”，这里均温约28℃，藏着浙南的凉爽舒适，在海风中尽情感受骑行的自在。
车轮驶过滨海公路，一侧青山叠翠、绿意盎然，一侧碧海连天、浪花拍岸，追风逐海、自在松弛。把夏日的美好，都藏在一路山海风光里。
对于机车爱好者而言，洞头环岛公路是不可错过的骑行路线。绵长的滨海车道视野开阔、车流舒缓，沿途各式驿站错落分布，适配各类机车巡航骑行。
泽野星空营地是骑手摩旅体验的首选，长途奔袭后，休整、补给、交流、露营，一站式提供，让引擎轰鸣与海浪潮汐同频。半屏岛灯塔咖啡机车驿站复古工业风建筑直面蓝海，咖啡香与海风交融，二楼观景台可静待落日晚霞，是骑手交流欢聚的网红据点。还有南塘花堤、蔚蓝计划等节点，一路骑行、一路停歇，解锁专属于夏日的热血与自由。
无需繁杂装备，不用精心规划，一场说走就走的海岛骑行，共享电单车就能实现。东沙渔港、蓝海湾度假中心、半屏景区等环岛热门打卡地，马卡龙色系共享电单车的清新色调，特别适配海岛氛围。
扫码即可出发，沿着滨海公路缓缓前行，随心停靠、随手打卡，解锁海边慢生活的松弛氛围感，轻松逛遍海岛网红美景。智能锁、头盔感应断电、电子围栏等安全配置齐全，骑行舒适又安心。目前，城区环岛核心路段，共享电单车设有7个投放点位、400个专属车位，让短途骑行更便捷。
小红书@Americano
若想细细品味洞头的夏日韵味，山地自行车骑行便是最佳选择。放慢车速、卸下匆忙，顺着滨海绿道慢行，沉浸式邂逅海岛烟火与诗意。
小红书@飞不动的文子、笨若久时天然呆
从南塘花堤出发，一路途经七彩洞头村、氛围感满分的海上阳台、古韵悠长的东岙藤壶古巷、工业风情十足的半屏岛油罐公园，终至韭菜岙沙滩的航标灯塔。沿途繁花伴路、海风随行，渔村风貌、滨海风光、新潮景致层层递进，慢下来，才能读懂百岛洞头的温柔与浪漫。
骑行小贴士
夏日海边紫外线较强，骑行请做好防晒措施、及时补水；合理规划骑行路线与体力，遵守交通规则，安全文明出行。
这个夏天，来洞头环岛追风，邂逅夏日松弛自在的海岛慢时光，一路拂面清凉，揽尽山海景致，把惬意写进旅途。
来 源：洞头发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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