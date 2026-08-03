温商企业先临三维拿下ISO 56005系统级认证

温州日报 2026-08-03 09:44:29

近日，温商企业先临三维科技股份有限公司通过基于ISO 56005国际标准的《创新与知识产权管理能力》等级评价，获得4级（系统级）证书，成为三维视觉行业首家达到该等级的企业。

温州网讯 近日，温商企业先临三维科技股份有限公司通过基于ISO 56005国际标准的《创新与知识产权管理能力》等级评价，获得4级（系统级）证书，成为三维视觉行业首家达到该等级的企业。

ISO 56005《创新与知识产权管理能力》是由中国率先提出并推动制定的首个涉及创新与知识产权管理的国际标准，汇聚了全球创新管理的先进理念。该国际标准旨在全面提升企业创新效率、创新质量及创新效益，采用五级分级评价体系，逐级量化管理能力，评价难度随等级递升。截至目前，全国通过ISO 56005国际标准高等级评价的企业中，三级（项目级）共167家单位，四级（系统级）共46家单位，五级（生态级）共3家单位。先临三维是三维视觉领域首家达到该等级的企业。

先临三维由温商李诚创立于2004年，是三维扫描技术领域国家级制造单项冠军、国家专精特新重点“小巨人”企业。近年来，该公司高度重视标准化建设，已累计牵头和参与制定1项国家计量技术规范、4项国家标准和2项行业标准，以标准引领行业规范化、高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 温商企业先临三维，拿下ISO 56005系统级认证！

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com