上半年我国海洋生产总值5.5万亿元
新华网 2026-08-03 10:01:00
今年上半年，我国海洋生产总值5.5万亿元，同比增长5.1%，海洋经济稳步增长，发展势头良好。
自然资源部8月3日发布海洋经济运行情况显示，今年上半年，我国海洋经济规模不断壮大，内生发展韧劲显现，牵引作用凸显。初步核算，上半年全国海洋生产总值5.5万亿元，同比增长5.1%，高于国内生产总值增速0.4个百分点，海洋生产总值占国内生产总值比重为7.9%。
自然资源部海洋战略规划与经济司副司长孟庆垒说，今年以来，全国海洋资源要素供给稳定，夯实了海洋经济发展基础。上半年全国新增用海用岛项目1246个、批准用海用岛面积12.3万公顷，涉及投资额超3800亿元，有效保障了海洋渔业、工业、交通运输等产业用海用岛需求。
来 源：新华网
原标题： 上半年我国海洋生产总值5.5万亿元
记者 王立彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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