2026-08-03 10:01:06

美国总统特朗普8月2日宣布，美国将于3日和伊朗进行谈判。与此同时，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗正与阿曼讨论在霍尔木兹海峡划定一条新航线，但新航线并不意味着霍尔木兹海峡开放或关闭。

特朗普说美伊8月3日谈判 伊朗尚未回应

特朗普2日在前往安德鲁斯空军基地途中向随行媒体宣布美伊将谈判的消息。

当被问及为何取消原定打击行动时，特朗普说，“那本来会是一场大规模的打击行动”，但沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等盟友请求取消行动，他们认为美伊能就霍尔木兹海峡达成协议，还会就核问题达成协议。

特朗普说，伊朗方面也请求美国取消原定的打击行动，并表示“我们现在正在以谈判的形式与他们对话”。他还补充道，“谈判将于明天（3日）下午开始”。

截至记者发稿，伊朗方面尚未对此作回应。

2月6日，在阿曼首都马斯喀特，伊朗外长阿拉格齐（中）结束谈判后返回下榻酒店。新华社发

“以高层从社交媒体获悉特朗普取消打击”

以色列第12频道电视台2日援引以高级官员的话称，对于以美原计划1日对伊朗发起联合打击一事，以方一度被美方“蒙在鼓里”长达数小时，以高层通过社交媒体平台才知道特朗普已取消打击计划。

报道说，一名以色列高级官员表示，“特朗普把我们留在迷雾里”长达数小时，以方只能通过特朗普的“真实社交”平台了解美方最新情况。包括以总理内塔尼亚胡、国防部长卡茨在内的高级官员都是从社交媒体获悉打击计划被突然取消。这名官员称，感觉“他们（美方）把我们晾在一边”。

报道说，以方一度认为，美方突然宣布取消打击是为了让伊朗方面放松警惕。但同美方联系后，确认打击计划真的被叫停。

报道援引一名以色列高级官员的话说，“这令人沮丧，我们不明白美国总统的最终目的是什么”，考虑到特朗普随时可能改变主意，以军仍保持高度戒备状态。

特朗普1日宣布，同意取消对伊朗的军事打击，前提是各方能够迅速敲定协议，并称是伊朗“请求暂缓袭击”。伊朗军方官员2日表示，特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”，伊朗部队“处于最高戒备状态，已为一切可能做好准备”。据美国媒体此前报道，特朗普“正认真考虑”在未来几天内对伊朗能源设施发动打击。

伊朗：正与阿曼讨论划定一条霍尔木兹海峡新航线

据伊朗迈赫尔通讯社2日报道，伊朗外交部长阿拉格齐当天表示，伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。

伊朗外交部发言人巴加埃在同日也说，伊朗正与阿曼讨论在霍尔木兹海峡划定一条新航线。

7月27日，在伊朗首都德黑兰，伊朗外交部发言人巴加埃出席新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

巴加埃说，伊朗和阿曼正致力于在分道航行制框架下，为海峡划定一条新航线，以确保双方主权权利以及伊朗的国家利益与安全。

巴加埃称，即使伊阿双方就新航线达成谅解，并不意味着霍尔木兹海峡开放或关闭；伊阿相关对话属双边事务，与任何第三方无关。他表示，如果美国寻求采取“冒险行动”，伊方将根据国家利益作出相应回应。

巴加埃还说，过去24小时内，英国、保加利亚和乌克兰方面多次联系伊朗，表示不会参与针对伊朗的战争。

原标题： 特朗普说美伊将谈判 伊朗称在霍尔木兹海峡划新航线

记者：熊茂伶、黄强、陈霄、沙达提、陈君清、庞昕熠、王颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com