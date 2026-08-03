中俄首条跨境索道主体工程完工
中俄首条跨境索道项目、黑河—布拉戈维申斯克跨黑龙江跨境客运索道项目主体工程已经完工，整体工程项目预计今年内可以全部完工，届时中俄之间人员往来效率将大幅提升。
中国（黑龙江）自贸试验区黑河片区管委会副主任张其军，2日在2026企业家太阳岛年会“黑河向北开放专场推介会”上发布了上述消息。
这是7月22日拍摄的中俄首条跨境索道的联检大厅外观。新华社记者 王君宝 摄
作为中俄两国跨境合作的标志性工程之一，中俄跨境索道项目中方建设地点位于黑龙江省黑河市大黑河岛，建设方为黑河市金龙港建设发展有限责任公司；俄方建设地点位于俄罗斯布拉戈维申斯克市中心的临江区域。该项目于2019年7月开工建设。
黑河市金龙港建设发展有限责任公司董事长曹新红说，这条索道水平长度约970米，索道运行系统是目前世界上较为先进的设备系统，设2个轿厢，单个轿厢承载110人，最快运行速度12米/秒，单程运送6至8分钟，年设计单向运输能力260万人次。
这是7月22日拍摄的中俄首条跨境索道。新华社记者 李建平 摄
记者近日在中俄跨境索道项目施工现场看到，这条索道的塔架及支架已经安装完成，索道钢丝绳将黑河市与布拉戈维申斯克市连接起来。从中俄界江黑龙江边远眺，这个跨境索道非常壮观。
张其军表示，黑河市与布拉戈维申斯克市隔江相望，最近处仅约750米，双方经贸往来、文化交流密切。中俄跨境索道建成后，黑河市将构建起“大桥+轮渡+索道”立体化跨境交通格局，将带动两国边境地区旅游、物流、商贸等产业协同发展。
来 源：新华网
记者 李建平 王君宝
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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