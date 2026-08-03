“网信中国”微信公众号 2026-08-03 10:01:06

近期，中央网信办深入推进“清朗·网络娱乐团播乱象整治”专项行动，针对团播违规PK刺激打赏、不当玩法诱导打赏、场景内容低俗不良、侵害未成年人权益等问题，指导督促网站平台加强团播内容管理，依法依约处置违规网络团播账号1840余个。现将部分典型案例通报如下：

1.团播账号“神威空间”“红黄绿的绿”“洲羽”“Ct-摘星楼”“Lz-天上人间001”“金麦姐妹花（招人）”“GJ-江诗月”等，团播成员穿着暴露，频繁展示抖胸、挺胯等带有性暗示的动作，演绎低俗内容，或刻意采用昏暗灯光，通过朦胧光影烘托暧昧、软色情氛围，已予以禁言或限期封禁直播权限处置。

2.团播账号“生活磨平了蛋的妙脆角”存在未成年人参与团播问题，已予以关闭账号处置，其所在MCN机构由平台予以清退处置。团播账号“泽宇”“渝禧200”等，通过模仿未成年人语气、穿校服直播等方式诱导打赏，已予以限期封禁直播权限处置。

3.团播账号“Dorx-0230”“VG舞-08”“请叫我杨粒航℡”等，使用“解锁福利”等暗语，以口播话术刺激用户转账送礼，或引导粉丝开展线下接触等方式诱导打赏，已予以禁言或永久封禁直播权限处置。

4.团播账号“ZL-元气少女”“草莓甜心101”“BRI火墨”“RED-9”“沐阳”“贝拉Lala”等，在PK过程中操控团播成员开展低俗恶俗、带有人身侮辱性质的惩罚，或密集进行“帮我组一组”“就差最后一点”等喊话，进行无实质内容PK诱导打赏，已予以限期封禁直播权限或限流处置。

来 源：“网信中国”微信公众号

原标题： 中央网信办从严处置一批违规网络娱乐团播账号

本文转自：温州新闻网 66wz.com