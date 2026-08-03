新华网 2026-08-03 10:29:52

据日本媒体2日报道，冲绳县近日发生多起驻日美军士兵被捕案件，其中两人涉嫌酒驾，一人涉嫌公然猥亵。

据日本媒体2日报道，冲绳县近日发生多起驻日美军士兵被捕案件，其中两人涉嫌酒驾，一人涉嫌公然猥亵。

据冲绳县警方通报，2日清晨发生的一起案件中，驻日美军嘉手纳基地一名士兵被指在冲绳市一处公寓外裸露身体，警方以公然猥亵罪将其当场逮捕。事发时，这名士兵处于醉酒状态。面对警方讯问，这名士兵态度强硬，称“与律师确认后再回答”。

这是2023年11月25日在日本冲绳拍摄的美军普天间基地。新华社记者冯武勇摄

7月26日，一名美军士兵被指清晨在冲绳市道路上酒后驾车，涉嫌违反道路交通法被捕。同日晚间，另一名美军士兵在冲绳县北谷町也因涉嫌酒驾被捕。这两人被捕时均明显带有酒气，并否认相关指控。目前，这两起案件仍在调查中。

长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏杀人、强奸、抢劫等恶性案件。当地统计显示，仅2025年，冲绳县警方查获的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。根据日美地位协定，如果美国军人在日本涉嫌犯罪，美方享有优先司法管辖权，美军人员所犯案件往往不了了之。

来 源：新华网

原标题： 驻日美军多名士兵涉嫌酒驾和猥亵被捕

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com