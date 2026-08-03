新华网 2026-08-03 10:33:00

美国首都华盛顿地标建筑林肯纪念堂倒影池改造引发的风波持续发酵。美国总统特朗普8月1日在社交媒体上“炮轰”自己亲自任命的一名联邦检察官，表示“百分百反对”后者的调查结论，即倒影池底部涂层大量脱落是因为施工问题而非蓄意破坏。

美国首都华盛顿地标建筑林肯纪念堂倒影池改造引发的风波持续发酵。美国总统特朗普8月1日在社交媒体上“炮轰”自己亲自任命的一名联邦检察官，表示“百分百反对”后者的调查结论，即倒影池底部涂层大量脱落是因为施工问题而非蓄意破坏。

6月19日，在美国首都华盛顿，人们在林肯纪念堂前的倒影池旁休闲。新华社记者李睿摄

林肯纪念堂前有一片面积约3.2万平方米的浅水池，长约619米，宽约51米，与华盛顿纪念碑成直线排列，可清晰倒映纪念碑景观，是美国知名景点。为庆祝美国独立250周年，特朗普4月下令把倒影池底部涂层从深灰色改成“美国国旗蓝”。倒影池6月初重金改造完毕，但很快出现藻类大量滋生、涂层脱落等问题。特朗普多次将问题归咎于“人为蓄意破坏”。

7月初，现年67岁的美国皮划艇运动员、前奥运选手戴维·赫恩因涉嫌“破坏倒影池”，被联邦政府起诉至哥伦比亚特区高等法院。7月31日，哥伦比亚特区联邦检察官珍尼娜·皮罗要求法官撤销赫恩一案，称最新证据不支持赫恩“蓄意破坏公物”的说法。

皮罗在提交给法院的文件中说，内政部补充提供的材料表明，倒影池的种种问题源于承包商施工不到位和赶工期。最近一次实地检查发现，涂层脱落现象遍布整个倒影池，不仅出现在边缘，水池中央也有。检方认为，破坏者“跋涉”到水池中央剥掉涂层的情况不太可能发生。

皮罗责怪内政部没有一开始就提供这些材料。她表示，如果政府早些获知这些情况，根本不会对赫恩提起诉讼。“鉴于这些最新发现的信息，很难将倒影池广泛存在的损坏归因于蓄意破坏。”

6月19日，在美国首都华盛顿，人们从林肯纪念堂前的倒影池旁走过。新华社记者李睿摄

皮罗的上述说法与她先前表态大相径庭。她7月2日在记者会上说，国家公园管理局员工看到赫恩双手“用力撕扯并剥除”倒影池底部的密封涂层，其行为“极具攻击性”。

赫恩坚称无辜，解释说他当时只是触碰了池中一块已经脱落的涂层，并没有剥除、撕扯或破坏任何涂层。他骑自行车途中在那里停下，“纯粹是出于一名公民的好奇心，想看看那些苔藓和正在剥落的蓝色涂层到底是怎么回事”。

赫恩的律师7月31日发表声明说，相关指控一开始就不该发起，联邦政府应向赫恩道歉。

皮罗在这件事上“反水”，令特朗普颇为不满。皮罗律师出身，曾任福克斯电视台主持人，2025年被特朗普任命为联邦检察官。

特朗普8月1日在社交媒体上发帖批评皮罗。他写道：“我百分百不同意珍尼娜·皮罗的看法……不知道她怎么想的，在我看来这就是一起彻头彻尾的破坏公物案件。”

这是6月19日在美国首都华盛顿拍摄的林肯纪念堂前的倒影池中的水藻。新华社记者李睿摄

就倒影池的施工问题，特朗普“找补”说：“可能有些承包商方面的困难，但大部分损坏都是人为的。”特朗普接着发布一段疑似现场监控录像，“证明”自己的说法。在这段近4分钟的视频中，有三个人把手伸进倒影池，其中一人在水中停留时间较长。特朗普称：“大家都能看到，有人用刀割下材料。”但据美联社报道，视频里的远景镜头根本看不出有人手里有刀，站在那三人旁边的工作人员也没有任何异样。

承接倒影池翻修工程的是一家总部位于弗吉尼亚州的公司，名为“大西洋工业涂层公司”。该项目没有经过招标，合同总额1470万美元。该公司暂未作出回应。

来 源：新华网

原标题： 美国林肯纪念堂倒影池风波再起

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com