新华网 2026-08-03 10:32:04

日本熊本县2日通报，一名地震后栖身汽车中的灾民死亡，死因疑似为中暑。熊本县首府熊本市当天出现创纪录的高温，预计3日气温将继续升高。

日本熊本县2日通报，一名地震后栖身汽车中的灾民死亡，死因疑似为中暑。熊本县首府熊本市当天出现创纪录的高温，预计3日气温将继续升高。

这是7月30日在日本熊本县拍摄的受损房屋。新华社记者贾浩成摄

根据通报，死者为一名70多岁女性，地震发生后在汽车内避难，7月30日出现中暑症状，被送医院后不治身亡。当时，汽车已经没有汽油，空调处于关闭状态。

根据熊本县灾害对策总部发布的数据，截至1日，近百人在震后因中暑送医，其中8人情况严重。中暑者中，六成为65岁以上的老人。

7月30日，在日本熊本县一处避难所，民众领取救灾物资。新华社记者贾浩成摄

熊本县7月28日发生7.1级地震。截至8月2日，包括这名死亡女性在内，与震灾有关联的死亡人数已经升至38人，仍有超过9200人处于避难状态。

据日本媒体报道，熊本县多地2日出现36摄氏度以上的高温，其中熊本市最高气温达到38.9摄氏度，且预计3日温度将进一步升高，达到40摄氏度。政府部门已经发布预防中暑的警报。

来 源：新华网

原标题： 日本熊本高温创纪录 灾民疑似中暑死亡

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com