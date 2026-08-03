新华网 2026-08-03 10:33:27

世界第12高峰布洛阿特峰发生雪崩后，失联人员搜索工作仍在进行。目前已有四具遗体被找到；尼泊尔裔英国籍知名登山家尼马尔·普尔贾确认遇难；参与攀登的一名中国公民失联。

世界第12高峰布洛阿特峰发生雪崩后，失联人员搜索工作仍在进行。目前已有四具遗体被找到；尼泊尔裔英国籍知名登山家尼马尔·普尔贾确认遇难；参与攀登的一名中国公民失联。

图为布洛阿特峰。图片来自专业登山数据网站“8000ers”官网

7月30日，10名国际登山者当天在攀登海拔8047米布洛阿特峰时遭遇雪崩失踪。巴基斯坦高山探险管理组织——巴基斯坦高山俱乐部当时发布消息称，队伍中包括多名尼泊尔人、一名巴基斯坦人、一名中国人和多名其他国籍登山者。

8月1日，普尔贾联合创办的登山探险公司“Elite Exped”确认了其遇难消息。

普尔贾终年43岁，以“尼姆斯代”的昵称广为人知。他在2019年成为最快登顶全球全部14座海拔8000米以上高峰的登山家，仅用6个月零6天，该项纪录获吉尼斯世界纪录官网确认。他由此成为国际登山界的知名人物。

资料图片：2019年10月30日，尼马尔·普尔贾（左）成功登顶位于中国境内的希夏邦马峰后，下撤至海拔约5000米的大本营。这是他登顶全部14座海拔8000米级高峰的最后一站。新华社记者 王沁鸥 摄

另有多名尼泊尔登山者遗体已确认身份，尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿在社交媒体上发文致哀。尼泊尔当地媒体《加德满都日报》称，这是该国“罕见地在一次事故中损失如此多国际知名登山家的事件”。

另据中国驻巴基斯坦大使馆8月1日证实，一名中国籍登山者在布洛阿特峰附近遭遇雪崩后失联。事件发生后，使馆已启动领事保护应急机制，与巴方有关部门保持密切联系，敦促其全力搜救失联中国公民，并及时通报搜救进展。

根据巴基斯坦高山俱乐部在社交媒体官方账号上发布的消息，雪崩发生后，巴基斯坦当地已出动直升机、无人机和地面搜救力量。2日凌晨，一支由10名巴基斯坦和尼泊尔专业登山人士组成的队伍离开布洛阿特峰大本营，继续搜索失联人员下落。

布洛阿特峰位于喀喇昆仑山脉中国和巴基斯坦的边界上，海拔8047米，是全球14座海拔超过8000米的高峰之一。其传统攀登路线位于巴基斯坦境内，每年6月至9月上旬是其适合冲顶的登山季。

来 源：新华网

原标题： 布洛阿特峰雪崩致登山家普尔贾遇难 一名中国公民失联

本文转自：温州新闻网 66wz.com