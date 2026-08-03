浙江日报 2026-08-03 17:31:52

船货在宁波，金融服务却长期外流的结构性短板，正在被一场数字化改革破解。

船货在宁波，金融服务却长期外流的结构性短板，正在被一场数字化改革破解。近日，宁波海事局联合宁波金融监管局发布海事金融创新试点成效，全国首创的海事金融服务平台、海事金融资源配置中心“一平台一中心”服务体系全面建成投用。依托独创的船舶信用评价体系，航运企业融资有了权威数据支撑，宁波海事金融服务正式进入规模化落地应用阶段。

航运业资金密集，但船舶风险评估难、银企供需对接不畅等痛点长期存在，金融机构对船舶融资、航运保险业务投放偏谨慎。为精准破题，宁波海事局联合多部门开展海事金融数字化改革，创新搭建涵盖安全、效率、绿色等六大维度的船舶信用评价体系，填补国内航运金融精细化风控领域空白。“有了这套体系，金融机构授信有了权威客观的数据支撑。”宁波海事局副局长麻亚东说。

“一平台一中心”服务体系成效集中体现。信贷规模稳步提升，2025年6月“海事金融”服务平台试运行以来，全省航运相关银行授信总额达226.18亿元，同比增长51.79%。融资成本下降，优质船舶平均贷款利率下浮1.025%，为通过平台获得授信融资企业年均节省利息近200万元；信用良好船舶保险费率下浮近10%，累计回流参保金额5.6亿元。资源对接效率提速，海事金融资源配置中心试运行一个多月，已有41家金融保险机构发布航运金融产品230余款，4家企业与4家银行对接，获融资授信4.36亿元。

据介绍，宁波将持续优化船舶信用评价体系，深化跨部门数据互联共享，推动海事信用数据与信贷、保险费率深度挂钩，大力培育船舶融资租赁、海事信托等高端航运业态，为加快建设世界一流强港提供坚实金融支撑。

来 源：浙江日报

原标题： 创新破解航运融资难 宁波建成海事金融“一平台一中心”

记者 应磊 通讯员 王晟丹 连林怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com