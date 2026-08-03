浙江日报 2026-08-03 17:32:37

近日，省经信厅公布了第四批（2026年上半年）浙江省未来产业先导区培育名单，共6个。截至目前，浙江已累计培育省级未来产业先导区36个。

近日，省经信厅公布了第四批（2026年上半年）浙江省未来产业先导区培育名单，共6个。截至目前，浙江已累计培育省级未来产业先导区36个。

本次新增的6个未来产业先导区分别为：镇海氢能未来产业先导区、南湖柔性电子未来产业先导区、越城低空经济未来产业先导区、诸暨空天智能装备未来产业先导区、舟山高新区低空经济未来产业先导区、椒江生物制药未来产业先导区。

“浙江支持各地立足资源禀赋和产业基础，差异化布局未来产业。”省经信厅未来产业处处长孙体忠介绍。从赛道分布看，新一批未来产业先导区涵盖氢能、柔性电子、低空经济、空天装备、生物制造等领域。如本次有两个低空经济未来产业先导区同时入选，分别落于绍兴越城和舟山高新区。越城低空经济未来产业先导区作为全省唯一的无人机公共安全管理试点承载平台，建成标准化低空航路与多层级起降设施；舟山高新区低空经济未来产业先导区发挥海洋经济特色，探索低空飞行器在海岛物流、海洋巡检等场景中的应用。两个先导区虽然同处低空经济赛道，但依托各自的资源禀赋，定位各有侧重。

从创新实力看，未来产业先导区普遍设有高能级科创平台。如镇海氢能未来产业先导区集聚了中科院宁波材料所、甬江实验室等科创平台；南湖柔性电子未来产业先导区依托浙江清华柔电院，构建了“技术挖掘—概念验证—中试熟化—产业孵化”一体化模式；诸暨空天智能装备未来产业先导区以浣江实验室为核心创新引擎。

从产业孵化看，未来产业先导区多设有产业基金。如镇海氢能未来产业先导区设立了50亿元氢能产业基金集群；椒江生物制药未来产业先导区设立10亿元规模的合成生物专项产业基金，并配套4万平方米标准化厂房。

未来产业等不来，更等不起，必须超前谋划、扎实推动。浙江以强烈的战略前瞻意识，在全国率先布局未来产业。2021年，浙江出台了未来产业先导区建设指导意见；2023年，发布培育发展未来产业的系统性文件。今年，浙江实施了未来产业“星火计划”，科学布局具身智能、生物制造、量子科技、氢能和核聚变能等前沿领域。同时，浙江还实施了未来产业先导区财政专项激励，每年安排1亿元资金，专项支持先导区的产业项目。据了解，规模达100亿元的浙江省未来产业科创母基金已启动运作。

未来产业先导区队伍的壮大、发展生态的持续优化，为浙江未来产业提供了丰沛的养分。目前，全省累计培育的36个未来产业先导区，覆盖类脑智能、人形机器人、低空经济、固态电池、量子科技等17个前沿领域。省经信厅相关负责人表示，浙江将根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，因地制宜选择未来产业领域方向，并采用多种模式探索未来产业发展路径。

来 源：浙江日报

原标题： 覆盖氢能、柔性电子、低空经济等赛道 浙江新增6个未来产业先导区

记者 夏丹 实习生 姜景心 通讯员 王冠

本文转自：温州新闻网 66wz.com