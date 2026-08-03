浙江日报 2026-08-03 17:33:15

走进嘉兴市南湖区的卫星化学股份有限公司展厅，一小瓶黄褐色结晶体引人注目。这是用于茂金属聚烯烃及聚烯烃弹性体生产的单活性中心催化剂，前不久入选工业和信息化部“精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅”名单。

走进嘉兴市南湖区的卫星化学股份有限公司展厅，一小瓶黄褐色结晶体引人注目。这是用于茂金属聚烯烃及聚烯烃弹性体生产的单活性中心催化剂，前不久入选工业和信息化部“精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅”名单。

催化剂是化工行业“皇冠上的明珠”。卫星化学以前每年耗资上亿元进口各类催化剂。公司副总裁、研究院院长沈晓炜说，为提升产业链自主可控水平，企业研发团队试验上千个样品，反复攻坚，如今第一代催化剂已研发成功，第二代即将小批量投产。

这离不开企业的“研究大脑”——过去五年卫星化学研发投入近100亿元，在α-烯烃、POE等多个领域打破国际垄断。这款催化剂在嘉兴完成技术研发，在国内基地投产，再远销海外，应用于高性能改性材料、光伏胶膜等领域。“未来五年，我们还将投入100亿元，攻坚我国高端材料‘卡脖子’问题。”卫星化学星源科技总裁朱卫刚说，企业在嘉兴经开区的未来研发中心即将建成，将集聚超2000名研发人员，联动上下游企业打造开放创新平台。

研发在嘉兴、制造在全国、应用在全球，这样的创新布局正成为嘉兴领军企业的新常态。“嘉兴是工业强市，但从创新生态看，不少跨国企业、领军企业布局的是制造基地，企业的创新内生动力尚需强化。”嘉兴市科技局负责人说，嘉兴创新探索推动领军企业建设全球研发中心，强化企业创新主体地位，卫星化学、华友钴业、晶科能源等首批8家全球研发中心已于今年获批认定。

嘉兴正从“工厂”“市场”向“创新策源地”转型。德沃康科技集团在29个国家和地区设立子公司，以快速响应海外市场变化，而位于嘉兴的全球研发中心通过双周会与各地团队协同创新，开展联合攻关、实现标准互认。企业研发中心总监梅伟锋说，嘉兴完备的制造业集群为研发的快速落地转化提供了支撑，推动无刷马达及驱动技术等成果实现突破，并已小批量生产。这段时间，企业根据海外市场的需求，重点攻坚无感体征监测和智能止鼾算法。

硬核的支撑，来自扶持政策。去年12月，嘉兴印发创建认定工作指引，配套人才引进、科研经费、成果转化等全链条支持措施，包括最高1000万元的政策资金支持、针对性设立科研专项等。眼下，嘉兴还在围绕人工智能、生命健康等产业领域加快布局全球研发中心，抢占一批前沿技术制高点，力争今年底累计建成10家以上全球研发中心。

创新土壤日益优渥，让企业敢投敢创，带动全社会经济活力澎湃。今年上半年，嘉兴规上工业研发费用达248.87亿元，同比增长7.7%；全市生产总值为3991.50亿元，同比增长6.9%。

来 源：浙江日报

原标题： 研发在本地 制造在全国 应用在全球 嘉兴推动领军企业建设全球研发中心

记者 沈烨婷 褚晶君 通讯员 王书婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com