政策面对面：浙江加强工业用地保供稳价增效

潮新闻 2026-08-03 17:35:33

浙江工业用地供应情况如何，保障供应面临哪些挑战，如何确保优质项目有地可用、有限土地产出更大效益？省自然资源厅、省经信厅相关负责人进行了解读。

为更好发挥工业“压舱石”作用，持续推动工业经济高质量发展，6月9日，浙江召开政策吹风会，介绍《关于进一步加强工业用地供给 持续推动工业经济高质量发展的指导意见》相关情况。

当前，浙江工业用地供应情况如何，保障供应面临哪些挑战，如何确保优质项目有地可用、有限土地产出更大效益？省自然资源厅、省经信厅相关负责人进行了解读。

记者：浙江人多地少，土地资源紧张，目前工业用地供应情况如何，后续如何进一步加强保障能力？

答：工业经济高质量发展离不开土地要素的有力支撑。“十四五”期间，浙江共出让工业用地面积近62万亩。今年以来（截至5月底），全省出让工业用地4.19万亩，占总出让面积比重达70%，比去年同期提高了4.6个百分点。

企业有冲劲、拿地积极，浙江更需全力保障工业用地需求，让好项目不缺地、好企业不愁地、好产业有地落。稳定“保供”，首先要做大总量、调优布局，为产业发展留足空间。《指导意见》支持各地用好工业用地控制线，这条线是工业用地的“保护红线”，划到线内的工业用地不得随意调整为其他用途。我们还支持用好存量用海空间，涉及用海（不含新增围填海）的重大产业项目和用地一样，给予相应标准、比例的计划指标奖励。

二是深挖存量，推动土地节约利用，让低效用地“焕发新生”。比如，工业企业要扩大生产、增加产能，在符合规划、保障安全、不改变用途等前提下，可以利用自有工业用地提高开发强度、增加建筑容量、开发地下空间，不增收土地出让价款。其实，就是鼓励工业企业用同样的地产出更多效益。

今年浙江计划整治低效工业用地4万亩以上。针对低效地块零星分散、权属复杂，单宗改造难度大、效益低等问题，《指导意见》鼓励同一低效片区内相邻工业用地“组团开发”，统一设计、统一建设，投入产出要求也可以统筹算账。

比如，宁波余姚就将杂乱分布着35家低小散企业的工业地块进行成片收储再开发，改造为余姚工业园区专精特新产业园，容积率从0.85提升至2.36，计划引入新能源汽车零部件等项目。

记者：在供地形式、供地方式上，《指导意见》有哪些创新？

答：最重要的就是围绕项目需求“分类施策”，项目需要什么样的地，就提供什么样的地，用差异化的政策供给，让工业用地管理更好适应产业技术变革和经济高质量发展新形势新要求。

比如，为满足新质生产力项目对研发、成果转化及商业配套的复合需求，《指导意见》提出工业用地也可以“混合用”，在保障安全等前提下，兼容研发、中试、仓储等功能，也可以与少量商业、公共服务设施混合布局。在不改变主导用途的前提下，混合用地内部的功能还可以在合同约定范围内灵活调整、动态优化。这既考虑到了企业在不同成长阶段的需求变化，也为科技创新和产业创新深度融合提供了有力支撑。

浙江的供地方式也调整得更为灵活。比如《指导意见》支持工业用地弹性年期出让，将工业用地的出让年限与产业的生命周期相匹配，出让年限可设定在50年以下，用地成本也随之降低，地方则提高了工业用地使用效率。

再如推行先租赁后出让方式供地，前期可以先缴纳租金，帮企业减轻生产成本、集中精力谋发展，发展到一定规模再以出让方式取得土地。近几年，温州、舟山等地已探索过这样的供地方式，将工业用地出让分成前期租赁和后期出让两个阶段，通过后期设置土地出让标准，地方也对企业的发展能力、发展水平提出了相应的要求。

对暂时还没有实力拿地的小微企业，《指导意见》鼓励小微企业园、科技型企业孵化器（含加速器）、研发基地等采用租赁为主、先租后售等运营模式，为小微企业提供稳定、灵活、低成本的生产空间和配套公共服务，让创新的种子“用得起、留得住、长得好”。

记者：浙江民营经济发达，如何保障中小企业的用地、发展需求？

答：浙江从2024年起实施中小企业用地保障行动，每年提供专项用地计划指标保障中小企业用地需求。今年行动继续开展，浙江年度统筹新增建设用地计划指标1万亩以上，重点支持产业链关键环节，以及新兴产业、未来产业等新质生产力制造业项目发展。

5月新发布的浙江“民营经济新增13条”明确我省土地要素供应优先向民间投资倾斜，全省今年供应的工业用地中，民间投资项目比重应不低于80%。截至今年5月底，浙江出让的工业用地中，民间投资项目占比已达80%以上。

除了总量有保障，《指导意见》也拿出真招实策帮企业降低拿地成本。如针对省内部分地区工业用地竞争激烈等情况，《指导意见》提出可以采用“带方案”出让、“限价格+公开摇号”“限价格+竞贡献+公开摇号”等方式供应工业用地。

想拿地的企业可以在设定封顶价格范围内自由竞价，而企业拿了地未来会有多少贡献也都被纳入考量，最后谁能拿到这块地可以采用公开摇号的方式，这些举措，都是为了推动宝贵的土地资源流向真正有潜力、高产出的优质项目。

记者：如何用有限土地产出更大效益，推动制造业项目落地和投资稳健增长？

答：浙江将持续深化制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，推动工业用地盘活、产业园区配套设施完善，进一步提升土地集约利用水平。

为引导好企业、好项目获得土地空间，我们正研究制定优化资源要素集约配置的实施指南，持续迭代完善工业企业和各类园区平台的亩均效益评价指标体系。依据综合评价结果，配套实施金融、用地、用能等政策，推动资源要素向高效企业集聚。

抢抓《指导意见》出台契机，浙江将着力推动制造业项目实现“有地可落、精准匹配、快速开工、高效投产”，进一步谋划实施一批先进制造项目，加快形成投资增量。

同时，强化工业投资项目“标准地”监管和达产复核，推进制造业重大项目全生命周期管理机制改革，重点攻坚签约未供地、供地未开工、开工未入统、进度不及预期、逾期未投产、逾期未达产等“六未”项目，切实保障制造业有效投资落地见效，为“经济大省挑大梁”作出更大贡献。

来 源：潮新闻

原标题： 政策面对面：浙江加强工业用地保供稳价增效

记者 祝梅 通讯员 路雄英

本文转自：温州新闻网 66wz.com