国家博物馆严正声明：从未授权馆外扫码（2026·08·03）

全国网络辟谣 2026-08-03 17:44:15

辟 谣 中国国家博物馆严正声明：从未授权馆外扫码

详情：近日，观众反映有社会人员冒用“国家博物馆工作人员”名义从事引导公众扫码，收集获取手机号码、身份证号码等个人信息的活动。对此，中国国家博物馆发布严正声明，国家博物馆从未授权任何机构、个人在馆外公共场所开展扫码入群、信息采集等活动，凡是以该馆名义进行的此类活动，均与该馆无任何关联。上述行为严重侵犯了该馆的合法权益，该馆将依法保留追究相关组织及个人法律责任的权利。国家博物馆特别提醒公众，妥善保管个人信息，切勿轻易扫描来源不明的二维码。如发现有组织或个人以该馆名义进行非法活动，请及时向相关执法部门举报。（来源：“国博君”微信公众号、@北京日报）

辟 谣 网传“洪灾后广西道路现持枪男子”图系AI合成，内容不实

详情：近日，有网民在网络平台发布图文信息，称“台风洪灾影响后的广西”。配图显示，一条道路尘土飞扬，背景路牌可见“覃塘”“校椅”等广西地名，画面中一名身着中东服饰、背负枪械的男子正在路上行走，引发关注。经当地相关部门核查，该图片系AI技术合成，相关内容为不实信息。广西互联网辟谣平台提醒，对来源不明的惊悚图文应加强辨别，利用AI伪造灾情险情造谣传谣将承担法律责任。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

科 普 近期高发的“冰箱病”到底是什么？

详情：福建一名2岁幼儿喝凉水、吃冰西瓜后，高烧4天，一天排便10余次。经医院诊断为鼠伤寒沙门菌肠炎，俗称“冰箱病”。

“冰箱病”的症状有哪些?

食物被污染后吃进体内，易引发急性肠胃炎，出现发烧、腹痛、上吐下泻、浑身酸痛等症状，也就是“冰箱病”。“冰箱病”并不是一种独立疾病，而是一种俗称。冰箱冷藏室在4°C左右，只能延缓细菌繁殖，并不能杀死细菌，冷冻才能抑制细菌增殖。鼠伤寒沙门菌能在低温环境存活，李斯特菌更可在冷藏条件下持续生长。

应避免哪些错误的食物存放习惯?

1.生肉、熟食、切好的瓜果混放，血水渗漏造成交叉污染；

2.食物不密封，裸露存放，沾染冰箱内细菌；

3.饭菜常温放置很久才放进冰箱；

4.冰箱长期不擦洗，密封条、隔板残留汤汁，会成为细菌温床。

食物的正确存放方法有哪些?

1.生鲜肉、海鲜要注意密封装好，放在冰箱下层，避免血水滴落，如果两天内没吃完，尽快冷冻；

2.剩菜熟食2小时内要密封冷藏，尽量在24小时内吃完，再次食用的时候要彻底加热；

3.西瓜、哈密瓜等瓜果切开立刻密封，24小时内吃完，不要裸放在冰箱里，要用保鲜膜包好；

4.绿叶蔬菜要用厨房纸吸干水汽，包裹后放入保鲜盒，透气存放。（来源：新华社）

通 报 福建福州网警公布4起编造传播涉汛涉灾网络谣言典型案例

详情：当前，正值防火防汛关键时期，个别网民恶意编造传播涉汛涉灾相关网络谣言，福建福州网警深入开展净网专项行动，迅速破获多起相关网络谣言案件。现将近期四起典型案例公布如下。

案例一：2026年5月，网民陈某在社交平台上发布视频称：某地下暴雨并发生内涝。经查，该地未下暴雨，也无视频中所称的内涝情况，此消息属谣言并造成负面社会影响。福州警方依法对陈某处以行政处罚。

案例二：2026年5月，网民王某在某短视频平台的一条火灾视频底下故意散播“又死去10多个人了”“我都在旁边警车用白布来捆到有十几个都送出去了”的虚假谣言。福州警方依法对王某处以行政处罚。

案例三：2026年6月，网民钟某在某平台浏览短视频时发布评论称“今天龙舟赛死了几个”，经查系不实谣言。钟某虚构龙舟赛事发生人员死亡的虚假事实，散布谣言造成负面社会影响，福州警方依法对钟某处以行政处罚。

案例四：2026年7月，网民吁某在某短视频平台浏览某地火灾相关视频，在该视频下发布关于火灾死亡人数的不实评论，造成不良社会影响。福州警方依法对吁某处以行政处罚。（来源：“福州网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com