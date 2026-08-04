温州日报 2026-08-04 08:20:26

张振丰强调，要认真贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，持续掀起“大抓项目、抓大项目”攻坚热潮，落实落细战高温、稳生产、保安全、惠民生各项举措，为圆满完成全年目标任务、全力做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰调研督导重大项目建设，并开展高温慰问活动。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，坚持“以项目看发展论英雄”，持续掀起“大抓项目、抓大项目”攻坚热潮，落实落细战高温、稳生产、保安全、惠民生各项举措，为圆满完成全年目标任务、全力做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

苍泰高速是温州“两环十二射”高速公路网的重要组成部分，目前工程整体进度已过半。张振丰来到苍泰高速马站段，详细了解项目进展和下步建设安排，叮嘱建设单位强化使命担当、高效组织施工，在确保安全和质量的前提下加快速度，力争项目早建成、早投用、早惠民；属地要发挥好重大交通项目牵引带动作用，促进沿线联动发展，拓宽山海协作通道，努力打造方便交通出行的民生路、助力百姓增收的共富路、促进开放融通的发展路。

温福高铁是我国沿海铁路大通道的重要组成部分，目前涉温工程段正有序推进。在温福高铁瑞安飞云江标段，张振丰重点察看控制性工程设计方案，要求建设单位持续完善细化方案，强化施工规范化、标准化管理，努力打造经得起历史和群众检验的品质工程；要做好周边区域交通安全保畅工作，最大限度减少项目建设期对群众出行的影响。他强调，各地各相关部门要坚持一切盯着项目干、一切围着项目转，迭代用好“一季一签约”“一月一调度”等成熟打法，突出民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先，持续加大“双招双引”、增资扩产、为企服务力度，形成推进重大项目滚动推进良好态势，推动投资结构优化、投资效益提高，形成更多实物工作量。

每到一处，张振丰都与项目现场施工人员亲切交流，询问大家高温天气作业安排，向他们表示慰问和感谢。张振丰叮嘱大家坚持劳逸结合，注意自身健康和安全防护，做到工作、安全两不误；施工单位要合理安排班次轮转，落实防暑降温各项措施，加强常态化关心关爱，确保高温作业劳动者的健康安全。

张振丰还走访鹿城区南汇街道安居大楼“暖新驿站”，代表市委市政府向货车司机、快递员、外卖配送员等新就业群体送上亲切慰问。他说，大家冒着高温酷暑始终坚守岗位，用辛勤劳动保障城市运转、服务千家万户，向你们表示敬意和感谢。张振丰要求属地和相关部门要坚持党建引领，突出需求导向，广泛动员社会力量参与共建服务场景，推动布局优化、功能提升，充实建强基层治理队伍，不断增强新就业群体的归属感、获得感和幸福感。

市领导李宁、章月影分别参加相关活动。

来 源：温州日报

原标题： 狠抓项目攻坚 落实服务保障 实干争先推动经济社会高质量发展

张振丰调研督导重大项目建设并开展高温慰问

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com