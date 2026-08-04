温州日报 2026-08-04 08:20:26

近期我市持续晴热高温，广大劳动者不惧酷暑、坚守岗位，用辛勤付出全力保障城市平稳运行、项目有序推进。昨天，市委副书记、市长张文杰看望慰问奋战在高温一线的劳动者，向大家表示诚挚问候和衷心感谢，并实地检查迎峰度夏电力保供工作。

温州网讯 近期我市持续晴热高温，广大劳动者不惧酷暑、坚守岗位，用辛勤付出全力保障城市平稳运行、项目有序推进。昨天，市委副书记、市长张文杰看望慰问奋战在高温一线的劳动者，向大家表示诚挚问候和衷心感谢，并实地检查迎峰度夏电力保供工作。

走进甬台温高速公路改扩建工程温州北白象至南白象段项目土建一标施工现场，工人们正紧张有序地忙碌着。在仔细询问工程建设情况后，张文杰感谢一线工人为交通项目建设作出的贡献，叮嘱大家在高温作业时务必注意施工安全、做好自身防护。他强调，要结合高温天气特点，合理安排作业时段，落实落细防暑降温各项措施，切实保障一线建设者身体健康；要在保证质量和安全的前提下，科学组织施工，加快建设进度，推动项目早日建成、发挥效益。

来到七都后村配网带电作业现场，张文杰看望慰问一线电力工人，详细了解迎峰度夏电力保供工作情况。他指出，当前正处在迎峰度夏关键时刻，大量施工作业在露天高温环境下开展，一线工作强度大、条件艰苦。要发扬连续作战精神，扎实做好日常巡检、应急抢修等工作，全力保障群众生活和企业生产用电需求；要密切关注用电负荷，强化供给侧、需求侧统筹调度，优化供需平衡管理，确保迎峰度夏期间电力供应平稳有序、安全可靠。

市领导张洪国、王振勇参加。

来 源：温州日报

原标题： 全面落实防暑降温措施 保障电力供应平稳有序

张文杰开展高温慰问并检查迎峰度夏电力保供工作

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com