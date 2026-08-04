温州日报 2026-08-04 08:20:27

科技现代化是中国式现代化的重要支撑。面对新一轮科技革命和产业变革的加速演进，市委十三届十次全会召开，将高水平建设创新温州摆到纲举目张、支撑引领的战略高位，明确这是温州高质量发展的“华山一条路”。全市上下唯有在抢抓机遇中乘势而上，在因地制宜中精准落子，才能推动创新温州建设从“点上出彩”迈向“面上开花”、由“局部优势”拓展为“整体胜势”。

温州网讯 科技现代化是中国式现代化的重要支撑。面对新一轮科技革命和产业变革的加速演进，市委十三届十次全会召开，将高水平建设创新温州摆到纲举目张、支撑引领的战略高位，明确这是温州高质量发展的“华山一条路”。全市上下唯有在抢抓机遇中乘势而上，在因地制宜中精准落子，才能推动创新温州建设从“点上出彩”迈向“面上开花”、由“局部优势”拓展为“整体胜势”。

创新，绝非朝夕之功，而是靠长期积淀、接续奋斗的垒石成峰。当前，温州创新发展全面破局起势，打法路径愈见清晰，制度创新、科技创新、产业创新、文化创新、治理创新齐头并进，有力印证“过去创业就是创新，现在创新才能创业”的时代逻辑。站上“万亿之城”再出发的新起点，创新已成为温州厚植发展优势、决胜美好未来的关键变量。我们必须识变应变育新机，敢破敢立成大势，牢固树立“抓发展就是抓创新温州建设，抓创新温州建设就是抓发展”的理念，以创新撬动各领域支点、驱动高质量发展，让创新成为温州城市的时代标签和温州干部的鲜明气质。

战略引领，方能赢得优势。创新温州建设正处于“破局起势”奔向“全面成势”的关键攻坚期，既是滚石上山的承压阶段，也是借势跃升的重要关口，必须保持战略定力不动摇，久久为功不松劲，在融入大局中发展自己，在顺应趋势中抢占高地，持续把创新先发势能转化为高质量发展的核心竞争力。我们要牢牢抓住创新温州建设这个发展“牛鼻子”，坚定信心决心，做深做透“两篇大文章”，全方位深度融入上海（长三角）国际科创中心建设，聚力建设港产城人融合的创新品质城市，推动温州创新步伐更稳健、能级更强劲、成色更厚重，加快实现“在温州看见创新中国”。

敢为人先，方能赢得主动。人工智能是未来发展的最大确定性，只有准确把握这一“最大确定性”，才能在决胜未来中找到发展锚点。温州拥有绿电算力、数据安全、场景应用等诸多优势，更需拿出打破常规的勇气、革故鼎新的魄力，把人工智能全方位融入创新温州建设和经济社会发展的各领域各方面，在竞逐人工智能产业蓝海中勇立潮头。我们要夯基垒台，筑牢算力、模型、数据三大底座，以“人工智能+”行动抢滩具身智能、智能终端等新赛道，积极发展Token经济，加快建设人工智能创新发展先行市，全力打造“AI示范应用第一城”。

厚积薄发，方能赢得未来。审视当下，创新已不再是单点技术的孤军突进，而是创新生态的整体竞争。一座城市要想在大浪淘沙中拔得头筹，关键看能否构建起要素高效融通、主体生机勃发的创新“热带雨林”。我们要以更大力度、更实举措，打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，推动产学研用融通、金融活水浇灌、人才产业共生，让“四千精神”在新时代注入创新内涵、激扬创业活力，不断擦亮“来温州·创未来”城市金字招牌，让温州成为每一位追梦人近悦远来、成就事业的首选之地、圆梦之城。

历史的机遇稍纵即逝，发展的征程不进则退。让我们把思想和行动迅速统一到全会精神上来，围绕推动创新温州建设全面成势，以坚韧定力锚定航向，以先行示范走在前列，以改革破难闯出新路，在续写创新史的进程中不断赋予“创新”新的时代内涵，为做强“一圈一极一中心”注入强劲活力。

来 源：温州日报

原标题： 推动创新温州建设全面成势

——二论学习贯彻市委十三届十次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com