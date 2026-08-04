温州各部门学习贯彻市委十三届十次全会精神

温州日报 2026-08-04 08:20:11

连日来，我市各部门持续掀起学习贯彻市委十三届十次全会精神热潮，并结合实际部署贯彻落实工作。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委十五届九次全会部署，深刻领会和把握市委十三届十次全会精神的核心要义，奋战三季度、跑好下半场。

温州网讯 连日来，我市各部门持续掀起学习贯彻市委十三届十次全会精神热潮，并结合实际部署贯彻落实工作。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委十五届九次全会部署，深刻领会和把握市委十三届十次全会精神的核心要义，牢固树立和践行正确政绩观，坚定扛起经济大市挑大梁的责任担当，奋战三季度、跑好下半场，促进经济稳进向好、社会和谐稳定，奋力实现“十五五”精彩开局。

市纪委市监委机关召开专题会议，传达学习市委十三届十次全会精神。会议要求，全市纪检监察系统要提高政治站位，迅速把思想和行动统一到市委决策部署上来，立足职责定位，以时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神，把监督责任扛在肩上、把履职行动落在实处。会议强调，全体纪检监察干部要在学习贯彻上做表率，深学细悟全会精神，并将其转化为推进纪检监察工作高质量发展的实际举措。要在落地执行上做表率，强化作风建设、反腐惩恶、集中整治以及公权力大数据监督。要在监督保障上做表率，强化监督护航，严明政治纪律，激励担当作为。

市委办公室第一时间召开全办集中学习会，传达学习市委十三届十次全会精神。会议指出，要把学习贯彻全会精神作为当前重要政治任务，深刻领会全会作出的战略部署，做到吃透精神、把握精髓、领会实质，在服务全市发展大局中展现更大作为。要聚焦服务大局，自觉把学习贯彻全会精神与服务推动高水平建设创新温州等市委中心工作结合起来，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用，推动全会各项决策部署落到实处。要持续加强自身建设，大力弘扬“六干”作风，努力建设一支政治过硬、业务精湛、务实担当的干部队伍。

市府办第一时间组织学习，指出要深刻领会全会提出的新目标、新任务、新要求，切实把思想和行动统一到省委、市委决策部署上来；要紧扣创新温州建设主线，以改革精神破题、以创新思维解题，推动“两个健康”示范引领、金丽温开放通道建设、金融改革等重点工作出新出彩，进一步强化要素支撑，推动全会各项部署不折不扣落到实处；要大力弘扬“六干”作风，在参谋辅政上精准发力，在统筹协调上高效联动，在督查落实上动真碰硬，以高质量“三服务”赋能高质量发展，为奋力谱写中国式现代化温州新篇章作出更大的贡献。

市委组织部要求全市组织部门要坚持抓学习聚共识，把学习市委全会精神与学习贯彻习近平党建思想结合起来，慎终如始抓好学习教育，推动各级党组织通过理论学习中心组、“三会一课”等方式深学细悟。坚持配班子锻铁军，高质量做好市县乡换届工作，深入推进“学干一体、赋能强城”行动，让创新成为温州干部的鲜明气质。坚持优生态聚人才，深入推进“瓯越英才计划”，用好“问企识才”等机制。坚持抓党建强引领，纵深推进“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动，切实为推动创新温州“全面成势”提供坚强组织保证。

市委宣传部召开部机关全体干部会议，传达学习市委十三届十次全会精神。会议强调，全市宣传思想文化战线要以高度的政治自觉和饱满的工作热情，切实把思想和行动统一到全会部署上来。要深入学、转化学，全面把握全会提出的一系列新任务、新要求。要深化理论研究，创新宣讲形式，拓宽传播渠道，推动全会精神深入人心、落地见效。要高标准落实市委“1361”思路举措，对标省委宣传部“八条跑道”，加快打造一批标志性成果，助力创新温州建设全面成势，力争在学习宣传贯彻全会精神上走前列、作示范。

市委统战部召开部务会（扩大）会议，传达学习市委十三届十次全会精神。会议强调，要在“学深悟透”上下功夫，全方位、深层次、多领域开展宣贯活动，准确把握市委全会的丰富内涵和精神实质，凝聚共同奋斗的思想共识。要在“服务大局”上见行动，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的政治作用，找准结合点、发力点，汇聚助推发展的统战合力。在“攻坚落实”上求实效，高质量办好2026民营经济创新发展大会等重大活动，有序推进民主党派市级组织换届等工作，交出全年工作优异答卷。

市委社会工作部召开部务会（扩大）会议，深入学习贯彻市委十三届十次全会精神。会议强调，要把学习市委全会精神作为当前一项重要政治任务，指导全市社会工作系统干部要领悟精神要义、把握重点要求、找准目标方向，切实把思想行动统一到市委决策部署上来。要完善社会工作体制机制，深化新兴领域党的建设，构筑规范高效治理体系，夯实善治惠民村社基础，打造富有社工味、温州味、改革味、时代味的“温·系列”品牌，推动市域社会治理现代化水平实现新跃升。

市委政法委召开委务会（扩大）会议，传达学习市委十三届十次全会精神。会议强调，要突出政治铸魂，在循迹溯源中凝聚政法共识。要突出法治保障，在护航大局中发挥政法优势。要突出主动塑造，强化风险防控机制建设和重大隐患防范整治，在大战大考中展现政法担当。要突出强基固本，在解决堵点中增强政法合力。要突出队伍焕新，在实战锤炼中提升政法素能，建设更高水平平安温州、法治温州，为加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供坚强政法保障。

温州军分区组织开展专题学习，传达学习市委十三届十次全会精神，强调要切实把思想和行动统一到市委决策部署上来，加强国防动员和后备力量建设。要强化思想引领，扛牢党管武装政治责任，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育,永葆对党绝对忠诚的政治本色。要深化双拥共建，巩固发展军政军民团结，以服务温州经济发展、服务驻地群众为己任，在抢险救灾等工作中勇挑重担，深入开展国防教育，为全市经济发展和社会稳定作出新贡献。

来 源：温州日报

原标题： 奋战三季度 跑好下半场 奋力实现“十五五”精彩开局

我市各部门学习贯彻市委十三届十次全会精神

记者 林岳

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