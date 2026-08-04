温州日报 2026-08-04 08:52:17

风从云江来，科创正当时。昨天，一场关乎瑞安未来产业格局的“大事”——2026瑞安科创产业招商大会在东新科创园举行，“云创（瑞安）归谷麒麟计划”正式启动，向全球的科创人才和优质项目抛出橄榄枝。

温州网讯 风从云江来，科创正当时。昨天，一场关乎瑞安未来产业格局的“大事”——2026瑞安科创产业招商大会在东新科创园举行，“云创（瑞安）归谷麒麟计划”正式启动，向全球的科创人才和优质项目抛出橄榄枝。

为什么叫“麒麟计划”？在瑞安看来，麒麟是祥瑞，更是稀缺的顶尖人才和项目。在瑞安市政府的支持下，云创（瑞安）归谷联合多个创投基金启动“麒麟计划”招募，重点聚焦培育新质生产力，破解瑞安产业转型发展难题。作为该计划的操盘手，浙江云创蔚来科技集团董事长曾步辉说，这绝不是简单的“给钱给地”，而是一个“基金创投+高智团队+产业资源+空间载体+人才资源”的五维赋能体系。

简单地说，如果你有好技术、好团队，但缺资金、缺供应链、缺厂房，这个计划都能“一站式”帮你补齐。它就像一个强大的“科创路由器”，不仅帮你对接本地的产业生态，还定期举办沙龙、路演和投资对接会，确保项目“月月有进展，季季有亮相”。

产业发展，离不开金融活水。本次招商大会还举行了产业投资基金的集中签约。深圳紫金港投资、杭州友创思睿、杭州贝鱼私募、杭州禾光创业等四家创投机构当场拍板，与云创（瑞安）归谷结盟。这意味着，瑞安要用以投引商的资本招商模式，用市场的逻辑去甄别和滋养真正的“潜力股”。资本全程介入，化身瑞安产业升级的“合伙人”。

随后的科创项目路演，更像是一场“科创武林大会”。深圳拓易盒子科技的3D打印、浙江氢合科技的绿色甲醇、杭州知几易格的人工智能……8家企业轮番上台“比武”，其中，杭州宇创机器人带来的具身智能模块与机器人整体部署解决方案，直击行业机器人落地难的痛点。

据初步统计，8个路演项目累计揽下了超3亿元的意向投资，覆盖人工智能、高端装备制造等前沿赛道。这批“新物种”企业的到来，将给瑞安的传统制造业带来一股强大的“鲶鱼效应”。

“我们要实现‘引进一个龙头、带动一串产业’的集聚效应。”瑞安云创归谷相关负责人夏云雷表示，接下来将持续联动全国瑞安商会和浙大系创投等资源，推动意向签约项目快落地、快投产。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安启动“麒麟计划” 向全球科创精英发英雄帖

瑞安融媒记者 潘敏洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com