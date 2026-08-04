温州日报 2026-08-04 08:52:18

7月31日，由中宣部组织的2026年“活力中国调研行”浙江主题采访活动走进海经区。40余家中央及省市媒体记者走访企业车间、创新平台，观察这片向海而生的土地，如何把资源禀赋转化为产业竞争力。

温州网讯 瓯江入海口，潮水退去，滩涂裸露。曾经，这里是一片盐碱荒滩。如今，道路成网、厂房林立，巨型风机在这里完成总装和测试，再运往海内外风场。

7月31日，由中宣部组织的2026年“活力中国调研行”浙江主题采访活动走进海经区。40余家中央及省市媒体记者走访企业车间、创新平台，观察这片向海而生的土地，如何把资源禀赋转化为产业竞争力。

海经区是全国首批14个国家海洋经济发展示范区之一，总规划面积130平方公里，是温州向海发展、陆海统筹的核心承载地。上半年GDP增速13.9%，规上工业增加值增长25.5%，多项指标领跑全市。数据背后，一条以链主牵引、生态招商和创新孵化为支撑的海空装备产业路径正在成形。

链主落子，一台风机带起一条“链”

在金风科技温州深远海海上风电零碳总部基地里，全球首台16+兆瓦漂浮式风电机组从这里下线，其关键部件100%国产化，单台年发电量可满足约2.4万户家庭一年的用电需求。目前，企业正在研发25兆瓦风电机组，上半年实现产值18.14亿元，同比增长22.3%；2025年完成100余套大型风电机组海外订单交付。

引进“金风”，不只是落地一座总装厂。随着链主扎根，中天海缆、永安重工等配套项目加快集聚，省内供应链企业已达30余家，今年又在温州新开发供应商15家，产业链正由整机制造向海缆、基础施工等方面延伸。

立足温州“5+5+N”产业布局，海经区聚焦海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四大赛道，累计招引优质项目150余个，总投资超1000亿元，集聚制造业企业近800家。目标到2030年，引领全市形成海空装备千亿级产业集群。

招商换挡，从“拼优惠”转向“育生态”

产业集聚，关键不只在项目数量，更在项目之间能否形成协同。今年初，海经区启动“百日淬锋·赛马攻坚”专项行动，优选60多名干部组建攻坚战队，下沉招商一线。上半年新引进亿元项目36个，其中10亿元以上项目5个。

数量攀升背后，是逻辑的根本转变——从拼土地、拼税收，到拼产业生态。特宏阀门落户后主动当起“招商大使”，引来浙江铭天科技；祥松阀门引荐上游伙伴温州盛烨氟业。落地一个、引来一串、带动一片，链式效应持续显现。链式招商之外，基金招商、科技招商同步发力，组建10亿元科创基金。世骏科技空天智能研发制造基地、万洋新质生产力产业园、瑞科美新能源锂电池循环示范基地——重大项目接连落子，赛道从风电延伸到空天智能、新能源循环。

项目落地速度也成为产业生态的一部分。昆鹏OPC社区引入7家人工智能服务商，组建70人的“AI行业翻译官”队伍，直接对接企业技术需求。效率不再只是营商环境的评价指标，也成为产业链竞争力的一环。

创新接力，为产业跃升补上关键一环

产业链集聚起来，还要补上技术转化这一环。风力发电技术国家创新中心浙江分中心在此布局，以“创新中心+概念验证+中试平台+孵化器”四位一体模式，把技术攻关、中试验证、成果转化和企业孵化串联起来。围绕这条转化链，海经区已布局7大产业孵化器，孵化空间50万平方米，集聚创业公司300余家。今年上半年新增22万平方米，天瓯e创孵化器引入50家企业、带动近千名创新人才，20亿元产业基金蓄势跟进。平台、空间和资本协同发力，缩短从实验室到生产线的距离。

转化要落地，人才是关键变量。今年，新生代企业家、女企业家协会走进海经区，围绕人工智能、产业升级和校企合作展开交流。温州技师学院联合天津大学温州研究院成立“创新创业人才联合培养实践基地”，设立学生创新创业实践孵化中心，为企业孵化、场地支持和资源对接提供一站式保障。浙江工贸职业技术学院与浙江凯威碳材料有限公司联合成立的企业博士创新站，成功攻克新能源汽车车载有刷电机长期存在的降噪难题，为企业新增产值1000万元。人才与产业同频共振，正成为海经区产业集聚的另一条主线。

从链主带动到生态招商，再到人才蓄力，海经区以新质生产力为牵引加速成势，加快构建长三角海空装备智造高地、华东海空产业融合高地、全国海上风电创新高地。

来 源：温州日报

原标题： 从一台风机向千亿集群进发 温州海经区海空装备产业加速成势

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com