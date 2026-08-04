温州日报 2026-08-04 08:52:18

近日，乐清市公安局依托大数据智慧警务，精准研判、循线深挖，成功侦破一起横跨五年、涉案金额超百万元的盗窃成品油系列案件。

温州网讯 近日，乐清市公安局依托大数据智慧警务，精准研判、循线深挖，成功侦破一起横跨五年、涉案金额超百万元的盗窃成品油系列案件。

今年6月，乐清市公安局大数据管理大队在日常视频巡查中发现异常：多辆油罐车在行驶途中，频繁在偏僻路段及城郊空地非正常停靠，行为可疑。侦查人员随即围绕车辆活动、停靠时段及周边人员情况展开视频分析与实地摸排，迅速锁定了一个以胡某、赵某为首的盗销成品油犯罪团伙。

7月16日上午，乐清市公安局刑侦大队联合大数据管理大队及相关派出所，共出动60余名警力，分多组赶赴乐清、龙湾、海经、瑞安等地，同步开展收网行动，成功抓获20余名嫌疑人，现场查获涉案车辆5辆，扣押数百升成品油，以及油管、油壶等一批作案工具。

经查，自2021年以来，胡某、赵某等人勾结部分同乡的油罐车司机，根据运输路线和装载情况商定盗油时间、地点等。在车辆行至约定偏僻处后，胡某、赵某等人利用携带的油管、油壶等工具，将油罐车内成品油盗取转移至一个个油壶中，单次盗油量在数十升至上百升不等。盗取的成品油随后被该团伙以略低于市场价的价格转卖牟利。

据统计，2021年至2026年，胡某、赵某等人凭借这种隐蔽的作案手法，盗窃至少5000次，盗窃成品油量20余万升，涉案总价值100万元以上。

目前，胡某、赵某等二十余人因涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

乐清公安提醒各相关企业，要常态化开展账目核对、固定资产清查，及时排查整改内部管理漏洞，严密内控防线，不给不法分子可乘之机。

来 源：温州日报

原标题： 大数据揪出“油耗子” 乐清警方破获涉案百万元盗窃成品油案

记者 杜一川 通讯员 林丹扬 金一诺

本文转自：温州新闻网 66wz.com