温州日报 2026-08-04 08:48:12

日前，瑞安公安发布一则惊险反诈案例，辖区一名市民轻信虚假银行客服，手机被骗子远程控制，危急时刻，民警借助当事人随身携带的手工锥针弹出手机SIM卡，切断诈骗分子远程连接，成功止损，合计保住群众75万余元资金。

温州网讯 日前，瑞安公安发布一则惊险反诈案例，辖区一名市民轻信虚假银行客服，手机被骗子远程控制，危急时刻，民警借助当事人随身携带的手工锥针弹出手机SIM卡，切断诈骗分子远程连接，成功止损，合计保住群众75万余元资金。

事发当天清晨5时49分，瑞安市公安局湖岭派出所接到反诈核查预警，辖区一名男子存在15万余元的可疑转账行为，疑似遭遇电信网络诈骗。民警立刻拨通当事人电话，同时带领反诈队员火速驱车赶往其家中开展上门劝阻。

抵达现场后，男子向民警诉说，此前手机使用一切正常，一通陌生通话结束后，手机突然黑屏，完全无法手动操控。凭借反诈工作经验，民警当即判断，男子手机已被诈骗分子远程控制，资金随时可能被全额转走。千钧一发之际，民警紧急询问现场是否有钢针、牙签等细长工具，用以取出SIM卡切断网络连接。

该男子常年从事手工艺工作，钥匙串上挂着一根锥针。他迅速拿出锥针，对准手机卡槽轻轻一戳，SIM卡应声弹出，诈骗分子建立的远程操控通道瞬间中断，正在进行的转账操作紧急中止。

经民警询问还原事发经过：此前男子收到银行扣款提示短信，显示账户被扣158.3元。为核实扣款真伪，他上网搜索相关解决渠道，随即有自称“银行客服”的人员主动联系他，以协助办理退款为由，诱导男子添加对方微信。在对方指引下，男子下载了内含木马病毒的不明APP，骗子又以核验退款资质为名，要求开启远程会议、屏幕共享功能。

毫无防备的男子一步步泄露本人手机号、身份证号，还向对方提供了各类短信验证码，骗子趁机转走其银行卡内15万余元。处置现场，民警第一时间追查涉案资金流向，开展冻结止付操作，成功保住账户内剩余60万元存款，加上拦截中止的转账资金，总计保住群众75万余元财产。

警方提醒>>>

认清手机被远程控制的典型征兆：手机无故黑屏、闪屏、屏幕自行乱跳、按键失灵；通知栏出现“屏幕共享”“投屏录制”等标识，通话界面弹出共享图标等。一旦开启屏幕共享，骗子可实时查看账户密码、验证码等隐私信息，甚至直接远程操控手机转账，当事人无法自主阻止。

若察觉手机疑似遭到远程操控，可按五步紧急处置：第一时间取出SIM卡；关闭家中路由器，切断网络；立刻联系银行冻结名下银行卡；全面查杀手机木马病毒；尽快修改银行卡、支付软件全部密码。警方同时提示，切勿轻信陌生来电、短信，不点击陌生链接，不下载非官方渠道的应用软件，从源头规避电信诈骗风险。

来 源：温州日报

原标题： 一根锥针斩断远程操控 瑞安民警紧急拦截保住群众75万存款

记者 杜一川 通讯员 金怡然

本文转自：温州新闻网 66wz.com