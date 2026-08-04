温州日报 2026-08-04 08:50:14

近日，维度资本领投达石药业4200万元、光粒科技3800万元，成功推动达石药业神经痛镇痛创新药临床中心、光粒科技AR智能眼镜研发制造中心双双落户瓯海，为区域科创产业高质量发展注入强劲动能。

温州网讯 近日，维度资本领投达石药业4200万元、光粒科技3800万元，成功推动达石药业神经痛镇痛创新药临床中心、光粒科技AR智能眼镜研发制造中心双双落户瓯海，为区域科创产业高质量发展注入强劲动能。

产融聚力破题，科技投资与资本招商无缝融合。达石药业是全国温商总会产融赋能平台的首批投资项目，也是温商深度参与科技投资、服务家乡资本招商的典范案例。维度资本联合苏州、太原、新疆、深圳等地温商组建专项基金，并联动世界青年科学家创业基金，合计投资4200万元，推动达石药业神经痛镇痛创新药临床中心落户瓯海基因药谷。

一直以来，雄厚的温商资本高度集中于传统产业领域，面对科技创新浪潮时普遍面临“想不到、找不到、看不懂、拿不到”的痛点。为此，全国温州商会总会产融赋能平台应运而生，先后走访全国近20个城市，打造常态化优质项目投融资路演机制，邀请达石药业、光粒科技、纵慧芯光等明星企业路演，搭建起资本与科创高效对接的桥梁。同期，由维度资本联合创始人张泽发起，联合全国温商新生代共同设立的温商科创基金正式开展对外投资，温商资本投身科创产业的新理念正从共识走向实践。

张泽认为，科技创新一定是未来中国经济发展的主旋律，下一步维度资本将持续依托全国温州商会总会产融赋能平台的强大支撑，带动更多的温商通过科技投资进入科技生态圈，推动更多的项目通过资本招商落地温州。

产业协同赋能，光粒科技助推瓯海眼镜智变跃迁。光粒科技的投资落地则是“产业协同+国资引导”模式的创新探索。维度资本联合7家温州眼镜行业头部企业组建产业基金，并引入瓯海科技集团国资引导基金，合计投资3800万元，推动光粒科技AR智能眼镜研发制造中心落户瓯海眼镜小镇。作为全球五家、中国首家实现体全息光波导量产的AR运动眼镜头部企业，光粒科技掌握“光学设计+光刻胶材料+光刻机设备+AI智能算法”全链条核心技术。此次落地瓯海，将与当地传统眼镜产业沉淀40余年的制造工艺和渠道资源强强联合，共同推动瓯海眼镜产业从“传统制造”向“智能智造”升级跨越，打通从“传统镜架”到“智能终端”的最后一公里。

本次参与投资的7家头部眼镜企业将作为首批战略合作伙伴，与光粒科技共同开发集视力矫正、信息提示及场景交互服务于一体的AR时尚智能眼镜产品。目前，光粒科技已提前定制开发公版模具，可服务传统眼镜企业完成首款智能眼镜的设计、制造与推广。

来 源：温州日报

原标题： 全国温商总会产融赋能平台显成效 维度资本领投两个项目落地瓯海

记者 剑文

本文转自：温州新闻网 66wz.com