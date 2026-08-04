学习强国温州学习平台 2026-08-04 09:10:38

近日，温州市瓯海区丽岙街道茶堂村迎来一件暖心事——丽岙街道爱心驿站正式启用。当天，义诊、义剪、免费家电维修等志愿服务同步开展，吸引周边众多居民前来参与。

近日，温州市瓯海区丽岙街道茶堂村迎来一件暖心事——丽岙街道爱心驿站正式启用。当天，义诊、义剪、免费家电维修等志愿服务同步开展，吸引周边众多居民前来参与。

上午9时许，爱心驿站前已聚起不少村民。义诊台前，医护人员耐心为老人测量血压、解答健康疑问；义剪区，志愿者手中的剪刀上下翻飞；家电维修摊位前，居民则抱着电风扇、电饭煲等小家电排队等候。走进驿站，空间明亮整洁，空调、桌椅、微波炉、饮水机、冰箱、应急药箱等设施一应俱全，伏茶点、阅读角等功能区错落布置，为来往群众提供了一处清凉舒适的休憩空间。

这座爱心驿站的发起人是“温州好人·诚信经营践诺者”蓝家海。这位在丽岙经营“阿海家电维修中心”十余年的泰顺人，多年来一直坚持为孤寡老人、残疾人和低收入村民免费维修电器。2021年冬天，他看到路边环卫工人拿着冷水解渴，便自费在店门口设置便民服务箱，提供热水、雨伞、急救药品等。2024年又加装冰箱，免费提供冰水。

“后来看到他们大热天拿水喝，没地方坐，想休息也只能站着。”蓝家海告诉记者，“我就想能不能搞一个爱心驿站，让他们喝水时能坐下来歇几分钟。”他把想法和街道沟通后，很快得到了场地支持。随后他又联系身边朋友和爱心人士，大家纷纷响应参与。

“我自己也是困难家庭出身，这里有需要我们帮助的人，我就出点力。”爱心人士熊自海是在温州生活二十多年的新温州人，他早已把这里当成了第二故乡。“阿海师傅找到我说这个事，我二话没说就答应了。能给大家做点事情，心里也开心。”另一位爱心人士杨国东是生活在丽岙的本地居民，他告诉记者，丽岙是侨乡，互帮互助的传统由来已久，“现在阿海师傅带了头，我们跟着搭把手，都是应该的。”

据了解，驿站将全年常态开放，为外卖骑手、快递员、环卫工人、网约车司机及广大市民、游客免费提供饮水、饭菜加热、手机充电、临时休憩等暖心服务。“温州好人”蓝家海团队将驻点为辖区孤寡老人提供免费家电维修服务，并将定期组织义剪、义诊等公益活动。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州瓯海丽岙街道爱心驿站暖心启用

作者：吴宇洲 卢芊好 陆榆婕

本文转自：温州新闻网 66wz.com